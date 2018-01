Barbara Costa per Dagospia

Éva Henger prima eliminata dall’Isola dei Famosi e chissenefrega, la questione importante è un’altra: ma Éva quanti film porno ha girato, 4 come dice lei, o 20 come riportano le pornofilmografie? Éva Henger ha un passato da pornostar che non ama ricordare, fa di tutto per non parlarne, come se il silenzio lo potesse cancellare, ma sul web non sparisce niente, men che meno le sue pornograzie.

Se qualcuno glielo rammenta Éva si offende, eppure su quei set c’è stata, ma lei dice di no, precisa stizzita che lei di film porno ne ha fatti quattro, anzi no, due, ecco sì, solo due in due settimane, poi basta, quello che riportano le filmografie sono falsità, perché l’hanno ingannata, tutti quei titoli sono bugiardi, sono collage di sue scene hard – vere – montate a arte, e rimasugli hard – veri – scartati e rimontati a fini commerciali.

Cominciamo col dire che la signora ha iniziato col porno non con il suo fu primo marito Riccardo Schicchi, mente eccelsa, ma con un altro mostro sacro del porno quale Mario Salieri, che la dirige ne “Il mistero del convento”, e qui Éva è presente in una sola scena, un porno-soft lesbo fin troppo castigato.

Poi arriva lui, Rocco Siffredi, che se la vuole scopare di santa ragione in “Rocco e le storie vere”, ma non c’è verso, Éva non accetta, la ritrosa Éva non gli concede niente, e in questo film finiscono solo due scene porno-soft senza penetrazione (si dice che Rocco e Éva abbiano girato un porno super-penetrativo in Ungheria, prima che lei arrivasse in Italia, ma non credo sia vero, Éva è giunta da noi facendo la modella ed era appena maggiorenne).

È Schicchi a lanciarla nell’hard ma per gradi, per Éva ci sono spettacoli erotici di spogliarelli, e foto e calendari di nudo, ma sul palco niente masturbazioni, niente palpeggiamenti, solo qualche frustatina sadomaso ai suoi schiavetti.

Éva diventa la regina dei telefoni erotici, i vecchi 144 che inondavano le tv dopo le 23, con le pornostar che si dimenavano nude e vogliose sugli schermi, promettendoti folli chiacchierate di sesso se avevi voglia di chiamarle, tutte storie inventate da quel geniaccio di Schicchi, e ci scommetto che gli uomini si attaccavano alla cornetta smaniosi, bavosi, se non sborravano già nelle mutande a vederle in tv.

Con Schicchi Éva gira il suo primo vero porno, “La conchiglia violata/Finalmente pornostar!”, e qui viene violata la conchiglia e non solo quella, è con questo porno che Éva diventa una delle pornostar più sognate, Schicchi ne giostra l’innata eleganza in una perfetta alchimia tra dolcezza ed erotismo, e morbosità porno pura.

Seguono 7 film con Joe D’Amato, tra cui “Showgirl”, trasposizione ultraporno di quello di Paul Verhoeven, e altri lavori con Schicchi. Dai film con D’amato ne sono realizzati altri (“DP Show”, “Sempre più dietro”, “Eva vs Selen”), questi sì compilation porno, amplessi rimontati, mischiati a scene aggiunte girate ex novo.

Su una cosa Éva ha ragione, dei suoi porno avidi produttori hanno fatto scempio, è difficile ricostruirne la filmografia esatta: è però grazie ai quei film che Éva è così amata ancora oggi da fan che non le perdonano la porno-abiura perché non la capiscono: sui siti porno nella sezione vintage rimane una delle più cliccate, da utenti ammaliati dal suo corpo, dalle sue gambe, che stravedono per il suo fondoschiena.

È vero che Éva sui set porno non è mai stata a suo agio, non era il suo ambiente, mai mostrata la fame, l’ingordigia sessuale di una Valentina Nappi, o la femmina fierezza di una Moana. Quello che faceva porno-innamorare era il suo corpo statuario, sessualmente vigoroso, di cui erano ritoccati solo i seni.

Curiosità: Éva ha visto il suo primo porno a 12 anni, ed era un film della sua futura collega Cicciolina. Fino a qualche anno fa Éva si dichiarava marxista, e nel 1993 arrivò a spogliarsi davanti a Montecitorio in difesa dei cani maltrattati.

