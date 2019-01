BEATLES FOREVER – QUINDICI FOTO INEDITE DEI “FAB FOUR” SONO STATE BATTUTE ALL’ASTA – SI TRATTA DI IMMAGINI SCATTATE IN CORNOVAGLIA DURANTE IL “MAGICAL MYSTERY TOUR” CHE MOSTRANO HARRISON IN COMPAGNIA DI RAGAZZE IN BIKINI, MCCARTNEY E STARR DI FRONTE ALL'ICONICO BUS E LENNON... -VIDEO

DAGONEWS

Foto inedite dei Beatles in visita a una località balneare durante il loro leggendario Magical Mystery Tour sono venute alla luce solo adesso, dopo essere rimaste chiuse in un cassetto per anni.

Le immagini sono state scattate da un ospite dello stesso hotel di Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr a Newquay, Cornovaglia, nel 1967.

the beatles 8

Una foto mostra Harrison che si gode la compagnia di due ragazze in bikini, mentre in un'altra McCartney e Starr si trovano di fronte all'iconico bus Magical Mystery Tour. Un'altra immagine ritrae Lennon sorridente nella hall dell’hotel, mentre in altre si vedono i Beatles che si aggirano intorno al bus.

the beatles 5

Le 15 immagini sono rimaste chiuse in un cassetto per 50 anni e solo adesso l’uomo che le ha scattate ha deciso di venderle all’asta: le foto sono state acquistate per oltre 3mila sterline.

