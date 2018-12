BELIN, BELEN! – LA SHOWGIRL FA IMPAZZIRE I MORTI DI FI*A DI INSTAGRAM CON UN VIDEO SELFIE IN VASCA DA BAGNO – BELEN FA LE BOLLE E FA INTRAVEDERE LE TETTE E LE COSCE: IL PRECEDENTE DELLA SEXY DOCCIA – VIDEO E FOTOGALLERY BOLLENTE

BELEN E LA DOCCIA MEZZA NUDA SU INSTAGRAM, UN FAN: 'MA L'ULTIMA FOTO VESTITA RISALE ALLA COMUNIONE?'

Da www.ilmessaggero.it

belen e il bagno bollente su instagram 1 belen e il bagno bollente su instagram 2

Le ultime stories su Instagram di Belen sono bollenti. Calde come l'acqua nella quale si è immersa totalmente nuda. I fan hanno gradito il video selfie, mentre faceva il bagno e giocava come una bambina creando bollicine sott'acqua.

La showgirl argentina si è dunque concessa un momento di relax, ma ha colto l'occasione per mostrarsi ai fan intrigante e seducente. Il contrasto tra donna sexy e in carriera e bimba l'ha sempre contraddistinta. Nelle stories si vedono il volto a metà, le spalle scoperte, il petto e anche le sue affusolate gambe.

Non è la prima volta che Belen trasforma un suo momento di igiene in una trovata per mandare in visibilio i followers. Non solo sensualità però. Anche stavolta, infatti, non ha rinunciato a un pizzico di ironia e dopo aver guardato in camera, ha inscenato un finto auto-annegamento.

belen e il bagno bollente su instagram 7 belen e il bagno bollente su instagram 6 belen e il bagno bollente su instagram 9 iannone belen belen e il bagno bollente su instagram 4 belen e il bagno bollente su instagram 5 belen e il bagno bollente su instagram 8 belen e il bagno bollente su instagram 3