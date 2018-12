BELIN, IL PADRE DI BELEN! “URLA E LANCIO DI OGGETTI DAL BALCONE”: IL PAPA’ DELLA SHOWGIRL SCAPOCCIA E SCATENA IL PANICO NEL QUARTIERE BRERA, A MILANO - IN POCHI SECONDI SONO ARRIVATE ALCUNE VOLANTI DELLA POLIZIA E UN’AMBULANZA: NESSUNO È STATO FERITO O È STATO IN PERICOLO, MA L’UOMO ERA IN UNA CONDIZIONE DI “FORTISSIMA ALTERAZIONE”

Da www.corriere.it

Le prime segnalazioni al 112 sono arrivate intorno alle 16 di domenica, e parlavano di un uomo «fuori di testa» che urlava e lanciava oggetti da un balcone, in uno dei palazzi più belli nel cuore storico di Brera, in via Fiori Chiari. In pochi secondi sono arrivate alcune Volanti della polizia e un’ambulanza: nessuno è stato ferito o è stato in pericolo, ma l’uomo, Gustavo Rodriguez, padre della showgirl Belen Rodriguez, era in una condizione di «fortissima alterazione».

È stato trasportato in ospedale perché in quel momento anche i medici hanno ritenuto che fosse l’unica soluzione possibile per calmarlo e farlo recuperare. L’uomo non è stato denunciato perché non aveva commesso alcun reato, se non lo spavento provocato ad alcuni passanti e vicini che poi hanno chiamato le forze dell’ordine.

Gustavo Rodriguez, con un passato da pastore anglicano, si è trasferito in Italia dall’Argentina dopo la nascita del nipotino Santiago ed è stato accanto alla figlia nei momenti più difficili e dolorosi del divorzio. Suona chitarra e violino e spesso improvvisa spettacoli durante gli shooting fotografici delle figlie Belen e Cecilia. È stato spesso ospite di trasmissioni televisive, dal Festival di Sanremo al Maurizio Costanzo Show.

