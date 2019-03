BIANCA-NEVE E IL BOSCAIOLO - VETTE INARRIVABILI A ''CARTABIANCA'', CON LA VANONI CHE NON SI RICORDA CHI HA PRESENTATO SANREMO E RACCONTA DELLA CAMERIERA UCRAINA CHE LE CHIEDE COME UCCIDERE PUTIN (VIDEO), MA ANCHE MAURO CORONA CHE SI PRESENTA CON IL SUO AMICO ''COSTANTE DETTO IL POIANA'', UN MAGO MERLINO DEI BOSCHI CHE SI METTE A FARE LE IMITAZIONI DEGLI UCCELLI CHE NEANCHE ALLA ''CORRIDA'' (VIDEO)

Un momento cult a #cartabianca: Costante, amico di #MauroCorona, dopo una vita nei boschi, ha imparato il linguaggio degli uccellini. Ecco il suo canto, una dichiarazione d'amore per la natura. Rivedi la puntata ? https://t.co/1wnZAxe2t5@cartabiancarai3 @CoronaMauro pic.twitter.com/4ffRjXqlPv — Rai3 (@RaiTre) 27 marzo 2019

La sinistra riparta da Ornella Vanoni#cartabianca pic.twitter.com/7HqnhTsiEk — Caciottaro ? (@Caustica_mente) 26 marzo 2019

Ornella e “quello che ha condotto Saremo”. #CartaBianca pic.twitter.com/fVb9vLRy0p — Luca Dondi (@lucadondi94) 26 marzo 2019

Forse la fine di tutto, forse l'alba di una nuova era.#CartaBianca via @filipnet pic.twitter.com/r0BXJrE5qi — nonleggerlo (@nonleggerlo) 26 marzo 2019

"La legge 194 è un diritto femminile. Non c’è nessuna donna che ami l’aborto. E anche il divorzio è un diritto. Non si può tornare indietro"@OrnellaVanoni a #cartabianca Rivedi la puntata: https://t.co/iJtyfQVgPS pic.twitter.com/vdqvyH4V7A — Rai3 (@RaiTre) 27 marzo 2019

Massimo Falcioni per www.gossipblog.it

E’ indubbiamente il personaggio del momento e non è un caso che tutti i programmi se la contendano. Ornella Vanoni stupisce ogni volta che appare in tv, tra improvvisazione, ironia e perle inarrivabili.

ornella vanoni

Un copione rispettato anche a Cartabianca dove la cantante è stata intervistata e interpellata sulle recenti vicende che hanno coinvolto Toto Cutugno, suo compagno d’avventura – nonché vicino di banco - a Ora o mai più.

“Non lo fanno entrare in Ucraina? Ma gli ucraini odiano Putin. Avevo una cameriera ucraina che i primi giorni mi ha detto: ‘signora, lei sa come si può fare a uccidere Putin?’. No, non lo so! Li odiano, se sei amico di Putin non puoi venire in Ucraina”.

A proposito del programma di Raiuno, la Vanoni ha ammesso di aver accettato di partecipare allo show per soldi:

mauro corona e costante detto il poiana

“Non volevo farlo, naturalmente queste cose si farlo per denaro, diciamoci la verità. Poi invece mi sono molto divertita”.

mauro corona bianca berlinguer e costante detto il poiana ornella vanoni