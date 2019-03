23 mar 2019 16:42

BONOLIS CON GAY VS ETERO (21,8%) BATTE IL RITORNO DELLA ''CORRIDA'' CON CARLO CONTI (18,6%) - BENE NUZZI (5,6%) - ZORO (4,9%) - LA FINALE DI ''ITALIA'S GOT TALENT'' (6,6%) - CROZZA (4,5%) - ELISEI (3,6%), PALOMBA (4,8-4,5%), GRUBER (6,9%) - 'STRISCIA' (19,5%) PAREGGIA CON AMADEUS (19,7%) - ELEONORA DANIELE (17,2-15,4%) - 'FORUM' (20%) VS ISOARDI (11,9%) - GOMEZ CON COSTANZO (2,1% SU NOVE)