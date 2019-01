21 gen 2019 08:48

BONOLIS, MAI BANALIS – “VAI VIA, NON SI RIDE DI UN CONCORRENTE, TU NON SAI MANCO CHI E’ UNGARETTI”, A “AVANTI UN ALTRO” IL CONDUTTORE SCATENATO BACCHETTA E ALLONTANA UNO SPETTATORE. E POI SBOTTA PER UNA DOMANDA SULLE FECI: "DA INSINNA CHIEDONO COME SI DICE IN INGLESE QUELLO E QUEST'ALTRO, E NOI CHIEDIAMO… QUANTA CACCA VA PORTATA? MA COME SI FA A RIMANERE SERI?". POI A FRONTE DI UN'ALTRA DOMANDA SU "PEZZO DI…", IL BRANO DI LEVANTE, BONOLIS DECIDE DI…