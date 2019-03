BONOLIS UNISCE L’UTERO AL DILETTEVOLE – A ‘CIAO DARWIN’ VOLANO STRACCI TRA POVIA E LUXURIA SULL’UTERO IN AFFITTO - IL CANTANTE ATTACCA: “I BAMBINI NON SI TOCCANO. E’ MERCIMONIO” – LA REPLICA: “MENZOGNE” – BONOLIS, NON BANALIS SULLE ADOZIONI: "PERCHÉ I GAY NO E LE SUORE SÌ?" – VIDEO STRACULT

Serena Granato per il Giornale

Nella puntata di ieri sera Ciao Darwin, il format di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti, si sono scopntrate le squadre del "Family Day" e del "Gay Pride".

La prima era "capeggiata" da Giuseppe Povia, mentre la seconda era guidata da Vladimir Luxuria. Durante tutta la trasmissione i due leader hanno discusso a lungo sul tema dei diritti agli omosessuali, fino ad arrivare ad un accesissimo scontro sull'utero in affitto. Ma a segnare la puntata è stata l'entrata a gamba tesa di Bonolis a favore delle adozioni per le coppie gay. "Perché i gay non possono mentre le suore sì?", si è chiesto il presentatore.

L'ultima puntata di Ciao Darwin è stata vinta dalla squadra "Gay pride" che, ieri sera, si è misurata in diverse sfide con quella del "Family day". Per tutta la serata i contendenti si sono confrontati su tematiche che dividono quotidianamente l'opinione pubblica e la politica. Questa volta, però, anche Paolo Bonolis ha deciso di prendere posizione a favore delle unioni civili e della stepchild-adoption. "Io generalmente non mi schiero - ha detto il padrone di casa - non mi schiero e lascio che le persone parlino. Però certe volte delle domande me le faccio pure io.

Qui stiamo parlando di amore nei confronti dei bambini - ha continuato - i bambini hanno diritto all’amore. Ci mancherebbe altro che l’amore non possa provenire da un uomo e da una donna, per l’amore del cielo. Però mi domando - ha, infine, concluso - perché l’amore non può provenire da due uomini o da due donne e invece può essere dato da sette suore? Perché no? Questa domanda me la faccio sempre". Considerazioni personali che hanno letteralmente spaccato il popolo del web.

Da www.liberoquotidiano.it

Duro scontro tra Vladimir Luxuria e Povia sui gay a Ciao Darwin. Il dibattito politico sulla famiglia tradizionale approda nel programma (trash) di Paolo Bonolis e la situazione degenera velocemente. Povia è il capitano vip della squadra "Family Day", Luxuria quello dei "Gay Pride". Quando in studio si tocca il tema dell'utero in affitto si accende la bagarre.

"Sono contro, assolutamente contro quella vergognosa pratica dell'utero in affitto che succede anche tra persone famosissime come Elton John e Ricky Martin - attacca il cantante -. Con questa pratica si sfruttano due donne, una bella e sana per inseminarla a cui viene poi tolto l'ovocita per darlo ad una disgraziata del Terzo Mondo che partorisce e vende il bambino. È mercimonio, è compravendita. I bambini non si toccano!".

Luxuria ha reagito con veemenza: "Non ci sto! Davanti alle menzogne non ci sto! Io sono contraria all'utero in affitto che praticano coppie etero che vanno in India. Qui sfruttano le donne che vivono in povere condizioni. Io sono a favore di quelle donne che lo fanno come atto d'amore". "Non esistono donne che fanno questo di loro spontanea volontà", replica Povia. "Se io non posso fare figli e mia sorella vuole fare un atto di amore e altruismo nei miei confronti, che male c'è?", è stata l'ultima parola di Luxuria. Che, per la cronaca, ha vinto la puntata.

