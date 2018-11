Giada Oricchio per www.iltempo.it

alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 12

Tutto all’aria a “#Cr4, La Repubblica delle Donne”: Piero Chiambretti, in prima serata su Rete4, scopre il lato B di Alessandra Cantini. Ma cosa è successo? Chiambretti ospita Alessandra Cantini, che ha scritto un libro sul potere della vagina, e ogni volta legge tre frasi strampalate e “storzellate” sulle donne. La scrittrice si è presentata in puntata senza mutande perché "le donne per essere libere non devono indossarle" e per prima cosa manda su tutte le furie la non-santa Cecilia Rodriguez: “Oh ma questa accavalla e scavalla le gambe davanti al mio fidanzato, si vede tutto…”, poi accetta il guanto di sfida di Iva Zanicchi che la ritiene “una gran furbacchiona che dice certe cose perché sa dove vuole arrivare e fa bene a dirle”.

alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 11

La cantante la provoca: “Voglio dire un’altra cosa, qui dicono tutti che sei senza mutande, se sei una donna veramente coraggiosa facci vedere” e la Cantini si alza, si volta e tira su il vestito mostrando a tutto il pubblico, presente e a casa, le "ciapet". E con le due mele rotonde a favore di telecamera saltella sul palco non una, ma tre volte. Ops! “Noooo, mi fanno chiudere” sussulta Chiambretti cercando di coprire l’infoiata scrittrice.

ALESSANDRA CANTINI SILVIO BERLUSCONI alessandra cantini alessandro sallusti alessandra cantini vittorio feltri

alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 3 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 5 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 9 alessandra cantini 16 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 8 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 6 alessandra cantini mostra le chiappe da da chiambretti 10 alessandra cantini 9