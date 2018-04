Ivan Rota per www.novella2000.it

Con Ludmilla l'arte si può indossare

Tanti vip al party "Don't stop your creativity", una serata all'insegna dell'arte, della moda e del design per celebrare insieme la partnership tra il brand Camicissima e l'affermata designer e artista pop Ludmilla Radchenko, moglie della "Iena" Matteo Viviani. L'intento di Ludmilla è quello di rendere l'arte accessibile a tutti, permettendo al pubblico non solo di apprezzarla, ma anche di indossarla. Presenti moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo.

Crisi d'amore per Aurora Ramazzotti?

Aria di crisi per Aurora, figlia della showgirl Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti. Pare ci sia maretta tra lei e il fidanzato Goffredo Cerza, che è spesso lontano visto che studia ingegneria a Londra. La ragazza, che è molto sportiva, pare si sia affidata a un personal trainer che, in quanto a bellezza, non ha niente da invidiare a Goffredo. I due sono stati visti abbracciati e con gli occhi sognanti.

Con Cecilia si corre veloce

Si dice che Cecilia Rodriguez abbia un bel caratterino. La ragazza fa coppia fissa con Ignazio Moser conosciuto all'interno della Casa del Grande Fratello Vip dove la coppia ha dato scandalo. Cecilia, di ritorno da un evento in Sicilia, si sarebbe parecchio arrabbiata con l'autista che la doveva accompagnare: questi guidava a velocità troppo bassa e la sorellina di Belen avrebbe inveito contro di lui chiedendogli di andare più veloce altrimenti avrebbe spaccato tutto. Verità o leggenda metropolitana? Per "Ceci" inoltre, una novità: sembra che lei, Ignazio Moser, Paola Di Benedetto e Francesco Monte siano stati chiamati per partecipare a Temptation Island Vip, in onda a settembre su Canale5.

Grande Fratello LGTB

La nuova edizione del Grande Fratello (quasi) nip è partita bene anche grazie alla presenza di concorrenti molto particolari. Barbara D'Urso è un'icona "camp" per la comunità gay e ne ha voluto alcuni rappresentanti come Angelo Sanzio che però spesso esagera nel linguaggio: riguardo alle sue preferenze intime ha detto: "Come dico sempre, io sono vergine davanti e martire dietro" Di tutt'altra levatura il concorrente di colore Baye Dame più conosciuto a Roma come Obama The Queen: il ragazzo infatti si esibisce abitualmente come drag queen al Muccassassina, discoteca cara alla comunità LGBT.

Tutto per un "bau"

Tensioni tra Cristiano Malgioglio e Barbara D'Urso, il cantautore si è adirato con la conduttrice perchè in televisione si è dimenticata di nomimarlo. Entrambi hanno doppiato, con numerosi altri artisti, il film d'amimazione "Show Dogs". La D'Urso ha nominato numerosi doppiatori vip dimenticando Malgioglio che si è infuriato. Dice che quelli nominati hanno solo una battuta nel film mentre lui è il "co-protagonista", nel ruolo di Felipe, di Show Dogs – Entriamo in scena,

Ora aspettiamo che Cristiano Malgioglio si calmi anche perchè la D'Urso non deve essere stata molto contenta del post pubblicato dal cantautore dove, ricordando i bei tempi passati nella casa del Grande Fratello Vip, il cantautore ha parlato di Jeremias Rodriguez scrivendo che gli mancherà non averlo vicino in questa nuova avventura a fianco di Barbara d’Urso.Poi ha pure menzionato Belen, Cecilia e Ignazio Moser definendoli “i numeri uno“. Ricordiamo che i Rodriguez non hanno mai voluto partecipare ai programmi della D'Uso anche se per lei non è stato un problema. Lei é il viagra del tubo catodico.

Dopo sette anni d'amore, Anna Falchi sarebbe pronta a convolare a giuste nozze con Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa, conduttore di Porta a Porta: una storia discreta e poco esibita che vedrà tra poco il giusto coronamento. Ora sarebbe carino sentire Anna Falchi sul caso del film "Roma Nuda" del quale era protagonista, ma che è stato "pignorato", film prodotto dal marito di Eva Henger Massimiliano Caroletti.

Il motivo sono i mancati pagamenti a maestranze e attori del film, tra cui anche Annalisa Minetti. Nella vicenda è coinvolto anche Adriano Panzironi, socio subentrato a Caroletti nella produzione.Il film è stato pignorato dopo che le maestranze hanno fatto causa: ora non solo non sono state pagate, ma devono anche pagare la perizia di tasca propria. L'attrice non ha mai stranamente speso una parola riguardo il caso.

- Come si sa, la seconda stagione della serie American Crime Story ha diviso la famiglia Versace: a Donatella Versace non è piaciuta e ha attaccato Ryan Murphy, sua cugina di secondo grado Giusy , che ricordiamo come vincitrice di Ballando con le Stelle, ha analizzato la serie come un critico televisivo spiegando anche il perchè dell'arrabbiatura di Donatella. Giusy ha detto che il nome di Gianni è stato usato per attirare l'attenzione dei telespettatori, dato che il protagonista principale è il serial killer Andrew Cunanan. Ha dichiarato : “Tutte le serie TV, se pur tratte da storie realmente accadute, sono pur sempre delle ricostruzioni completate da elementi di fantasia.

Personalmente ho trovato simpatica l’interpretazione di Penelope Cruz ma non ho apprezzato la descrizione fatta della famiglia perché a mio avviso non corrisponde del tutto alla realtà. Ad ogni modo se si guarda la serie, l’omicidio di Gianni è solo lo spunto per descrivere il profilo di una persona squilibrata e disadattata e che si è tristemente trasformata in un serial killer. Di fatto hanno solo usato il nome di Gianni per attrarre lo spettatore ma il contenuto è un altro”. Donatella ha ora rivelato una cosa mai detta: a consolarla, poche ore dopo la morte del fratello, nella villa di Miami c'era Madonna.

- Nina Moric ex moglie di Fabrizio Corona, si lamenta perché Carlos Maria, il figlio che ha avuto da Corona, non la vuole più vedere e secondo lei ,la colpa é di Gabriella Priviera, mamma di Fabrizio, E pensare che tutti sanno con quanto amore la Moric ha cresciuto il figlio seguendolo anche nei compiti per ore. Nina ha un alto quoziente intellettivo: ricordiamo che un suo zio ha ricevuto il Premio Nobel per la fisica.

- Fortunata in amore, ma non in televisione, è pensare che ci è nata con Non é la Rai: Ambra Angiolini è innamoratissima di Massimiliano Allegri, il mister della Juventus, con cui ha trovato la felicità dopo la fine della storia durata undici anni con il cantante Francesco Renga. Cyrano, l'amore fa miracoli, il nuovo programma che presenta con Massimo Gramellini, ex "spalla" di Fabio Fazio a Che tempo che fa, invece, non decolla. Anzi, possiamo dire che si tratta di un clamososo flop con un misero tre per cento di share.

- Il Tempio della mondanità notturna della Milano bene degli anni ottanta, il celebre Nepentha, è stato espugnato dalla, ormai trionfante, Milano pene. La crew de "La Boum" ha organizzato unaone nightper il Gotha gayo meneghino durante nel locale dei vip della Milano da bere. È stato tale il successo che si pensa di renderlo un appuntamento fisso. Invito riservato e lista nominale, tanti i delusi all'ingresso. Scene abituali da decenni, del resto, sotto i portici del locale di piazza Diaz. Per molti è stato l'evento più atteso nel turbinio di feste e previews. Vari vip presenti ma è stata richiesta massima riservatezza...

- Pochi sanno che Lory Del Santo, la mente diabolica che ha inventato la web serie "The Lady", è una bravissima cuoca e spesso invita gli amici a cena nella sua bellissima casa dotata anche di un patio in stile marocchino: tra le sue specialità il pollo al curry con riso basmati e i paccheri dalla ricetta segreta: la scorsa settimana aveva tra gli ospiti Alessandro Cecchi Paone, il cantante Carmelo Ferlito e l'imprenditore Francesco Butteri, nella foto con la Del Santo. Notata l'assenza di Marco Cucolo, toy-boy della padrona di casa.

- Mondanissima la serata conclusiva dell'esposizione delle creazioni del designer Samer Al Ameen. Nel suo attico-show room di porta Venezia sono arrivati, oltre a tanti operatori italiani e stranieri, anche i "grandi fretelli" Barbara D'Urso e Cristiano Malgioglio. Ottimo il dinner libanese. Visti Paola Marella, Federico Guiscardo Ramondini, Annalia Venezia ed Alex Pacifico. Chi era il giornalista in odore di santità che è entrato e uscito dalla festa per tre volte presentandosi, ogni volta, con un ragazzo diverso?

- Un gossip sta incendiando Milano: la signora ben accasata, complice un servizio fotografico tra fiocchi di neve, ha fatto innamorare un giornalista molto importante: il di lei compagno non sospetta niente, ma le voci ormai troppo insistenti stanno per arrivare a lui. E l'amore "zoppica"...

