Anticipazioni di “Novella 2000” in edicola domani

Isola dei famosi: la vendetta di Monte e De Martino: L'ex tronista e nuovo naufrago Francesco Monte, mollato in diretta Tv da Cecilia Rodriguez al Grande fratello Vip, e Stefano De Martino, nuovo inviato dell'Isola ed ex marito di Belen, si incontrano in Honduras. Qui, preparano il loro riscatto dalle rispettive ex.

Fabio Volo: una cura (per capelli) miracolosa: L'attore e scrittore Fabio Volo, ospite a Che tempo che fa vicino a Orietta Berti, sfoggia una rinnovata capigliatura, più scura e rinfoltita. Anche le rughe sul viso sembrano sparite. Quali sono i segreti di bellezza di Fabio Volo?

Enrico Mentana: la vacanza non fa per lui. Il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana è sulla neve di Cortina con la compagna Francesca Fagnani, ma non stacca mai del tutto. Senza giacca e cravatta d'ordinanza della diretta Tv, ma con giaccone pesante e berretto in testa, non perde mai di vista il cellulare.

Giulio Berruti si mette a nudo per la sua Fran: L'attore romano partecipa a Dance Dance Dance, su Sky, in coppia con Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, ma assicura di avere occhi solo per la sua ultima fiamma, l'attrice austriaca Fran Kirchmair. E pensa già a mettere su famiglia.

Mara Carfagna e Alessandro Ruben: questo matrimonio non s'ha da fare: L'esponente di Forza Italia e l'avvocato si baciano e passeggiano per Roma, con sorrisi rilassati e pieni che non si vedevano da tempo sul volto della Parlamentare più bella del mondo. Pronti per le nozze, ma lui non ha ancora ottenuto il divorzio dalla moglie.

Floriana Secondi torna nella sua Amatrice e parla di un «fidanzato segreto»: La vincitrice del Grande Fratello 3 è stata nella cittadina laziale martoriata dal sisma, dove la casa di famiglia è in macerie, e ha incontrato il sindaco Pirozzi. Com lei c’è il suo ex Daniele Pompili, ma lei dice: «Tra di noi non c'è più niente oltre all'amicizia, ho un fidanzato segreto»

