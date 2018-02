LA BUONA “NOVELLA” - LA PORNOSTAR MALENA SOGNA UN “POSTO FISSO” IN TV - IL NUOTATORE ALEX DI GIORGIO CONCORRENTE DI RISERVA A "BALLANDO CON LE STELLE"? - LA SIGNORA È SPARITA DALLA MONDANITÀ A CAUSA DI UN “CERCHIO MAGICO” CHE LA MANOVRA. NEANCHE IL SUO AMORE RIESCE A FARLE CAMBIARE STRADA. E' STATA IN TELEVISIONE, MA PER POCO...

1 - SUSSURRI E GRIDA

Ivan Rota per “Novella 2000”

PANICUCCI S’ARRABBIA, TIMPERI CI SCHERZA SU

In un fuori onda trasmesso da Striscia la notizia, Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque, se l’è persa con il collega, Francesco Vecchi, colpevole di averle dato la linea in ritardo: «Ma sò scemi? Non rispondono nemmeno dalla regia! Che m****! A me non frega un c****, deve chiudere! Ma gli avete detto di chiudere? Ma perché non chiude? Io non lo accetto, non rientro per dare la pubblicità! Ma che cretino. Testa di ca***, figlio di buona donna. Sì, sì, da settembre quando sarai a casa tua ti dispiacerà un po’ di più».

Qualche giorno dopo Tiberio Timperi in Rai prende in giro la Panicucci: al momento di dare la linea al linguista Francesco Sabatini, gli dice «Professore, onde evitare che il Colonnello Laurenzi che viene dopo di noi ci mandi a casa a settembre, perché chi si allarga viene mandato a casa a settembre, diamo la linea a lui».

2 - MALENA ORA SOGNA UN “POSTO FISSO” IN TV

Malena, pornostar ed ex naufraga dell’Isola dei famosi, su DMAX ci ha raccontato in maniera sexy le quattro ruote. Il canale di Discovery Italia ha scelto la pornostar per accompagnare i telespettatori durante I love my car, la speciale maratona televisiva di San Valentino con i migliori programmi del canale 52 dedicati ai motori. Malena, musa di Rocco Siffredi, ha affascinato gli spettatori condividendo i consigli e le tecniche per migliorare l’auto. E ha anche dato consigli molto interessanti su come fare l’amore in macchina, che si è rivelato una vera passione degli italiani di tutte le età. Dopo questo passaggio in tv, avrà una trasmissione tutta sua in futuro?

3 - PRIMA NEMICHE GIURATE, ORA COLLEGHE

Wanda Fisher, la sosia di Ivana Spagna, è stata la corista di Mina, Vasco Rossi, Fabrizio De André e molti altri. Ultimamente era in televisione a Domenica Live per una diatriba con Carmen Di Pietro, ex Grande Fratello Vip. La cantante ha detto che ha prestato in tutte le occasioni la voce alla Di Pietro ai tempi in cui cantava: quest’ultima ha negato e sono volate parole pesanti, ma la notizia è che ora le due hanno fatto pace e cantano insieme nei locali.

4 - UNA MOSTRA PER IL GENIALE VERSACE

Dopo la fiction American crime story, che ha diviso la critica, Gianni Versace viene celebrato alla grande da una città che lo stilista amava, Berlino. Per i quarant’anni della casa di moda, è stata organizzata nella capitale tedesca una favolosa retrospettiva con circa trecento creazioni messe a disposizione da collezionisti di tutto il mondo. La mostra è aperta sino al 13 aprile nel palazzo più cool di Berlino, il Kronprinzenpalais, con abiti indossati da vip di tutto il mondo. Gianni Versace e la sorella Donatella hanno vestito, tra i tanti, Lady Diana, Madonna, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer ed Elton John.

5 - SARÀ IL FILM PIÙ SCANDALOSO DELL’ANNO

È lo scandalo dell’anno, altro che Cinquanta sfumature di rosso. Un successo in Francia e negli States, ora arriva in Italia L’amant double - L’amante doppio. Un thriller scandaloso, una storia che parla di erotismo, di una donna fragile che si innamora dello psicoterapeuta da cui è in cura. Quando vanno a vivere insieme lei scopre che lui gli ha tenuto nascosta parte della sua identità. Nel cast anche Jacqueline Bisset che non è nuova a film scandalosi, basti ricordare Orchidea selvaggia con Mickey Rourke.

2 - MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

Alex Di Giorgio è un nuotatore italiano. In carriera, ha preso parte a due rassegne Olimpiche: la prima nel 2012. Alcuni lo danno in predicato come concorrente di riserva per la nuova edizione di "Ballando con le stelle". Dopo che alcuni gli hanno fatto outing al posto suo, ora pubblica tranquillamente sui social scatti che lo ritraggono con Nicolò Mantovani con commenti che lasciano poco spazio al dubbio.

Filippo Nardi, ora eliminato dall'Isola dei Famosi, ha una fissa e vede coppie gay ovunque: dopo aver "accoppiato" Merco Ferri e Francesco Monte, ora ha fatto illazioni sempre su

Marco Ferri con Jonathan Kashanian…

Giulia Bevilaqua, sui teleschermi con "E' arrivata la felicità", oltre ad essere una donna bellissima, ha un cuore grande. Dopo essere stata la compagna di Simone Corrente, suo partner in "Distretto di Polizia", ha sposato a Positano Nicola Capodanno, suo compagno da tre anni. Dovevano sposarsi un anno fa, ma il padre di Giulia è mancato tre giorni prima del matrimonio, quindi è stato tutto rimandato.

La ragazza è famosa nel giro delle pierre milanesi. Dopo essere stata per anni assistente di un noto personaggio televisivo famoso per il brutto carattere, è caduta in forte depressione, ma ora pare guarita. Per esorcizzare i ricordi negativi gli amici le hanno regalato una casa di bambola contentente una barbie con la scritta "la barbie di satana": nei vari ripiani, un coltello, veleni e quan'altro. Di chi stiamo parlando?

Ancora in tanti ricordano lo Chandelier e le “one night Chandelier Motel”. Antonio Coppola aveva portato a Milano le atmosfere del mitico Studio 54 con Grace Jones, gli artisti del Cirque du Soleil e tanti altri. Ora, dopo tanti anni, si ricomincia; da domenica nel suo nuovo locale Atlasfoyer riporta in auge la serata Chandelier Motel. Per la prima, una gabbia all'interno delle quali si esibiranno vari artisti…

La signora è sparita dalla mondanità a causa di un cerchio magico che la manovra in ogni senso. Neanche l'amore a lei vicino riesce a convincerla dicendole di cambiare strada. Ormai pare che i plagiatori abbiano sconvolto la sua annebbiata. E' stata in televisione, ma per poco...