alba parietti francesco oppini

1 - SUSSURRI E GRIDA

Ivan Rota per “Novella 2000”

LA RIVINCITA DI IVANA

Sono entrambe reduci del Grande Fratello Vip, una sembra, almeno in amore, un po’ indecisa. L’altra, quatta quatta, è arrivata a un programma in prima serata. Una, Aida Yespica, ha dichiarato di aver lasciato il fidanzato Geppy Lama, ma pare non sia vero: era in sua compagnia al ristorante Terrazza Calabritto a Milano ed erano affiatati come non mai. L’altra, Ivana Mrazova, dopo essersi fidanzata con Luca Onestini, sarà la partner di Nicola Savino nel programma Novanta Special che andrà in onda dal 17 gennaio su Italia 1: da ragazza quasi invisibile nella Casa più spiata d’Italia a un programma attesissimo.

bossari moser

IL NAUFRAGIO DELLA DE LELLIS

News sull’Isola dei Famosi: opinionista in studio sarà Daniele Bossari, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Bossari affiancherà l’immancabile Mara Venier, vera “acchiappashare”: la sua sola presenza garantisce infatti un grande bacino d’ascolti. Una coppia nuova che potrebbe funzionare. Nel frattempo, si tratta per avere Giulia De Lellis in Honduras, naufraga dopo il Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda il cast potrebbero esserci altre sorprese. Tre, per ora, le conferme ufficiali: Bianca Atzei, Nadia Rinaldi e Alessia Mancini. Ma, a dire il vero, manca ancora il grande nome dopo la defezione di Emanuele Filiberto di Savoia e di Iva Zanicchi.

mara venier

L’ALBA DEL SETTIMO GIORNO

Alba Parietti dice scherzosamente di avere la sindrome di Münchhausen “per procura”: è un disturbo psichico per cui le persone colpite fingono una malattia o un trauma psicologico per attirare attenzione e simpatia verso di sé. L’ha detto perché era quasi contenta quando il figlio Francesco Oppini è arrivato in montagna da lei e si è beccato l’influenza: non vedendolo mai durante l’anno, era felicissima di poter passare tutto il tempo con lui in quella che considera la settimana bianca più bella della sua vita.

BELEN, IL TROPPO STROPPIA...

Alcuni amici a lei vicini le starebbero consigliando di smettere: Belen Rodriguez starebbe infatti ricorrendo a diversi interventi di chirurgia estetica. Avrebbe lasciato il suo chirurgo storico per un medico veneto del quale si fiderebbe ciecamente. Quegli stessi amici le hanno anche detto che le sue labbra si sarebbero gonfiate un po’ troppo.

nick jonas

A DEMI PIACE GIOVANE

Demi Moore ci sarebbe ricascata. Era la compagna di Ashton Kutcher, suo giovane compagno che poi la lasciò per Mila Kunis. Ora Demi si è innamorata dell’attore Nick Jonas, 25 anni, famoso perché gli piacciono le donne più grandi: tra le sue ex ci sono Delta Goodrem, 33 anni, e Kate Hudson, di 38. Niente in confronto alla Moore, che ne ha 55.

2 - MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

nick jonas demi moore

- Apertura di stagione per il Cenacolo di Arturo Artom con la prima edizione speciale tenuta a Courmayeur. In tanti sono partiti da Milano per assaporare le specialità preparate dal giovanissimo (26 anni!) e brillante chef Paolo Griffa del Petit Royal, sono convenuti il nuovo e anche lui giovane Sindaco Stefano Miserocchi (38 anni) col neoconsigliere Jean-Claude Passerin d'Entrèves che hanno tracciato le linee guida della nuova amministrazione.

arturo artom cenacolo courmayeur

Ad ascoltarli ed a raccontare le loro esperienze alcuni dei più significativi manager 'storici' frequentatori della località di montagna come l'Ad del Sole 24ore Franco Moscetti, l'Ordinario di Finanzia Aziendale alla Bocconi Maurizio Dallocchio, il proprietario di Piquadro Marco Palmieri ed il piu ascoltato advisor per gli Emirati Arabi Giovanni Bozzetti. La tematica più dibattuta? La viabilità: città o montagna i problemi maggiori sono sempre gli stassi...traffico e parcheggi!

- Isabella Votino è' stata definita la donna più potente nella storia del Viminale dopo Rosa Russo Iervolino. Ora Roberto Maroni vorrebbe darle un seggio a Roma. Avrebbe caldeggiato la sua candidatura direttamente a Silvio Berlusconi che però pare non sia molto contento....

IVANA MRAZOVA

- E' a capo di un'importante associazione, ma ultimamente è cambiato: uomo morigerato che non si è mai spostato da Milano se non per qualche giorno di vacanza, ora folleggia tra Dubai e isole esotiche dimenticando spesso le sue responsabilità professionali. I colleghi non riescono a crederci, ma una spiegazione c'é: un' avvenente pierre lo ha letteralmente stregato....

- Sono stati i primi ballerini della Scala che si sono uniti civilmente: i vertici del teatro più famoso al mondo hanno benedetto l'unione dei due danzatori gay che ora sono in scena insieme al Teatro Manzoni nel balletto "La Stanza Viola". Due corpi stupendi, acrobatici, per deliziare un pubblico trasversale.

IVANA MRAZOVA

- Timothée Chalamet di passaggio a Milano ha trascorso una serata al ristorante Major. Vi starete chiedendo chi è e vi diamo illuminazioni: è l'attore protagonista con Armie Hammer del film "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, regista che ha diretto "Io sono l'amore" e il remake di "Suspiria" di Dario Argento. Il nome non vi dirà tanto, ma ricordate che il film in questione è in corsa per una nomination agli Oscar nella categoria miglior film e non miglior film straniero, una occasione che è capitata a ben pochi italiani. Già si annuncia come uno scandalo essendo la storia dell'amore di un ventiquattrenne e di un diciassettenne. In ogni caso, Timothée a Milano ha passato la serata in compagnia di Concetta Bonaldi, grande amica di Ignazio Moser.

IVANA MRAZOVA LUCA ONESTINI