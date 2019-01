LA BUONA NOVELLA - LADY GAGA NON SI SPOSA PIU’, PAROLA DI MADONNA - IL NUOVO AMORE DI BIANCA BALTI (FOTOGALLERY) - PRIMI SCREZI PER LA COPPIA GIULIA DE LELLIS E IRAMA. LEI NON NE PUO’ PIÙ DELLE FAN DEL FIDANZATO – SEMINARIO SUL SESSO CON UN COACH D’ECCEZIONE: IL DIVO DELL’HARD FRANCO TRENTALANCE – WALTER NUDO SCATENATO ALL’ANEMA E CORE – CHIARA FERRAGNI E ASIA ARGENTO REGINE A MILANO - TUTTI PAZZI PER ROBERTA PROCIDA…

Ivan Damiano Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

lady gaga

Lady Gaga non si sposa più. Parola di Madonna

Sarà vero che Madonna si è fatta delle protesi al lato B? I più attenti osservatori ne sono sicuri e la conferma sarebbe arrivata dopo il concerto improvvisato che la popstar ha tenuto pochi giorni fa allo Stonewell Inn. Madonna, però, non ne parla. Dice però qualcosa sulla collega e rivale Lady Gaga: chiosa che il tanto sbandierato matrimonio di Lady Germanotta con Christian Carino, agente delle star, è in forse, e che non c'è ancora sicurezza riguardo la location veneziana. Da parte sua, Lady Gaga tace... e gode.

Trentalance da divo dell'hard a... coach

giulia de lellis

In Emilia Romagna la temperatura si alza con un seminario sul sesso con un coach d'eccezione: Franco Trentalance. L'appuntamento con l'ex divo del cinema a luci rosse è stato al Certe Notti Spa & Privèe. Tra i caldi vapori di una sauna e un bagno turco, Franco Trentalance mostra come trasformare la passione in un vero lavoro: oggi è autore, scrittore e coach in corsi e seminari aziendali. Le tecniche di coaching per sedurre e i suggerimenti per incrementare il proprio fascino, sono contenuti nel suo manuale Seduzione Magnetica. Il seminario, nella calda spa ha incluso anche una cena a base di pietanze regionali innaffiate dal vino biologico, Il Peccatore, che Franco Trentalance produce in Romagna.

giulia de lellis

Giulia a casa mentre il fidanzato è sul palco

Primi screzi per la coppia formata da Giulia De Lellis e Irama. Lei pare non ne possa più delle fan del fidanzato. Queste fanno appostamenti sotto gli hotel dove lui alloggia, lanciano indumenti intimi sul palco durante i concerti. Insomma, la gelosia inizia a farsi sentire, tanto che avrebbe deciso di non seguirlo più nei palazzetti e di rimanere a casa.

Un talento da seguire: Roberta Procida

Su lei pare abbia già messo gli occhi Carlo Verdone per il suo prossimo film. Bellezza mediterranea più unica che rara e sguardo ammaliante, lei è Roberta Procida, siciliana doc con una carriera di tutto rispetto alle spalle. Ora è al cinema con I moschettieri del Re di Giovanni Veronesi in cui interpreta la bella Farnesina, compagna di Porthos (Valerio Mastandrea).

Moda da Oscar

giulia de lellis

Parata di Vip per la sesta edizione del Premio Europeo degli Oscar della Moda che ha chiuso il 2018 con una festa glamour nella location da sogno di Villa Renoir a Legnano, vicino Milano. Tra i premi, assegnato uno alla memoria di Gino Bramieri ritirato da Lucia Bramieri, nuora del grande artista e concorrente del Grande Fratello 15. Presenti Martina Zoiro e Andrea Biandrino di TeleLombardia, lo stilista Alviero Martini, il manager delle star Salvatore Martusciello, Wanda Fisher, il giornalista Antonio Palmentieri, Lucia Bramieri, Emanuela Tittocchia, Savino Zaba, il giornalista Roberto Aren.

Walter Nudo all'Anema e Core

roberta procida

Dopo la cerimonia di premiazione del Capri Hollywood, la rassegna cinematografica ideata da Pascal Vicedomini, gli ospiti del festival si sono trasferiti all'Anema e Core di Capri per una notte in musica. Il vincitore del Grande Fratello Vip Walter Nudo si è subito lasciato andare sulle note di Gloria e Non succederà più, prima danzando sui tavoli e poi duettando sul palco insieme a Gianluigi Lembo, figlio d'arte di Guido, fondatore della taverna caprese.

Over the Top

Si chiama Adna Zrno, viene dalla Bosnia Erzegovina e raccoglie l’eredità di Claudia Schiffer, Valeria Mazza e Grace Jones. Perché nei giorni scorsi si è aggiudicata il titolo di World Top Model 2018 al Just Cavalli di Milano. Ad incoronarla l’attrice Miriam Galanti, presentatrice della serata che, tra gli ospiti, ha visto protagonista il Ken umano Rodrigo Alves.

roberta procida

MILANO CONDIFENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

Per la prima volta nei suoi 50 anni di storia,L’Uomo Vogue dedica la copertina a un modello transgender. Il ventitreenne canadese Krow Kian è stato ritratto per una delle copertine del numero di gennaio dall’artista e fotografa Collier Schorr. La stessa fotografa firma anche l’attuale campagna Louis Vuitton, di cui proprio Krow Kian è uno dei protagonisti, dopo aver sfilato per la stessa maison francese lo scorso settembre (collezione SS19).“È un onore per me”, racconta il modello nell’intervista della storia di copertina, “ed è un segno di quanti passi avanti sono stati fatti nel mondo verso l’accettazione dei transgender.

roberta procida

Sono felice di rappresentare la comunità e incarnare un modello in cui i transgender possono identificarsi”.“Siamo tutti in una fase di espansione dell’idea di ciò che rappresentiamo all’esterno”, commenta Collier Schorr, che nel suo lavoro ha spesso esplorato e messo in discussione le definizioni di identità, sessualità e genere. “In un certo senso, la fotografia è una traduzione. Krow è uno splendido essere umano e, nelle immagini, l’aspirazione alla mascolinità interagisce con la mentalità di chi è nato femmina”.Emanuele Farneti, direttore della testata, paragona la storia di Krow Kian a “una magnifica fiaba: il segno che qualcosa, nei giornali e sulle passerelle, sta cambiando in maniera radicale.

roberta procida

Si dice che una nota attrice che sta cercando il vero amore sia atratta dai ragazzi giovani. Anche l'ultimo, che ha lasciato di punto in bianco, era un toy boy. Ora frequenta al riparo da occhi indiscreti un giovane ex tronista che si é infatuato di lei. Lui però, visto il carattere non costante della signora, ha paura di fare la fine

BIANCA BALTI

Sono stati fidanzati, si sono poi lasciati causa un tradimento di lei con un amico e collega comune. Ora sono entrambi single dopo la fine di due lunghi e tormentati rapporti. C'é chi giura di averli visti insieme e gliamici dicono che sono destinati a tornare una coppia. Hanno in comune anche una strana fobia: sonoterrorizzati dal mare...

BIANCA BALTI

La conduttrice abituata a programmi di successo é rimasta sconvolta dal flop di un suo programma.Purtroppo non tutte la caimbelle riescono col buco e questa volta é sembrata piuttosto una frittata. Questol'ha incupita e la relazione con il compagno ha un momento di stasi. I due continuano ad avere discussioni eanche l'intimità é per ora compromessa...

chiara ferragni e asia argento alla sfilata milanese di aniye by 6

L'edonismo dello stile e l'allure rock al femminile di scena nel bel mezzo delle presentazioni della moda maschile, con lo show defilé di Aniye By, Lo spazio della sfilata è l'Apollo Club di Milano, gloriosa balera trasformata per l'occasione in un revival dello Studio 54 di NY con tanto di dj set alla fine per l'after party guidato da una scatenata e molto bella Asia Argento. I suoi capelli nerissimi hanno 'guerreggiato' con la chioma biondissima di Chiara Ferragni, regina e prezzemolina. Asia ha incantato tutto con uno dei più bei dj set mai ascoltati. Tra le tante tracce anche "Je t'aime,moi non plus" che incise con Brian Molko. Avrebbe detto che il suo futuro é nella musica, Non in Italia, ma in Francia.

chiara ferragni alla sfilata milanese di aniye b 5

Alessandro Cassaghi per Novella 2000

Bianca Balti ha un nuovo amore dopo il matrimonio lampo, andato male, con Matthew McRae, sposato nel 2017. La modella ha dimenticato quindi l'ex marito e padre della figlia Mia? Pare proprio di sì ma non sappiamo molto sul fortunato ragazzo ora al fianco della Balti e che pare stia insieme a lei da quest'estate. L'uomo senza nome che è apparso recentemente sui social della modella ha però un volto, mostrato direttamente su Instagram. Bianca ha infatti condiviso una foto insieme al giovane, un ragazzo moro e alto, e lo ha definito così: «Too much». Tradotto? Troppo. Troppo bello, forse? Troppo dolce? Fatto sta che il sorriso che lei mostra nello scatto è di pura gioia.

franco trentalance 3 chiara ferragni e asia argento alla sfilata milanese di aniye by 7 BIANCA BALTI BIANCA BALTI SFILATA L OREAL bianca balti instagram asia argento alla sfilata milanese di aniye by 5 chiara ferragni alla sfilata milanese di aniye by 3 chiara ferragni alla sfilata milanese di aniye by asia argento alla sfilata milanese di aniye by 6 asia argento alla sfilata milanese di aniye by 1 valerio mastandrea roberta procida roberta procida franco trentalance 2 franco trentalance 1 FRANCO TRENTALANCE - SEDUZIONE MAGNETICA FRANCO TRENTALANCE irama giulia de lellis giulia de lellis 1 giulia de lellis giulia de lellis de lellis le corna fanno dimagrire giulia de lellis giulia de lellis a guess my age irama de lellis giulia de lellis 4 giulia de lellis 3 giulia de lellis 5 giulia de lellis 3 giulia de lellis 17 giulia de lellis 15 giulia de lellis 16 giulia de lellis 2 giulia de lellis 6 giulia de lellis 7 giulia de lellis 8 giulia de lellis 9 giulia de lellis 1 giulia de lellis 4 lady gaga