LA BUONA NOVELLA – “BALLANDO” CON MATANO: MILLY HA DECISO DI NON SOSTITUIRE SANDRO MAYER, SCOMPARSO MESI FA, CON UNA PRESENZA FISSA. VEDREMO ALTERNARSI GIORNALISTI E OPINIONISTI DIVERSI. A FARE DA APRIPISTA SARÀ IL GIORNALISTA DEL TG1 ALBERTO MATANO VICINO AI 5 STELLE – COSA HA FATTO LITIGARE MAHMOOD E LORENZO? C?ENTRA UN MESSAGGINO – UNA DE ANDRE' AL GRANDE FRATELLO - 'REAZIONE A CATENA' CON LIORNI - E LA CIPRIANI…

La nuova edizione di Ballando con le Stelle come è noto tornerà in onda sabato 30 marzo. Per questa 14esima stagione la produzione ha deciso di non sostituire Sandro Mayer, scomparso mesi fa, con una presenza fissa a bordo campo. Tant'è che gli appuntamenti del sabato sera vedranno l'alternarsi di giornalisti e opinionisti diversi. Sembra proprio che a fare da apripista sarà il giornalista "sovranista" del Tg1 Alberto Matano, considerato "vicino" a questo governo e in particolare al M5s.

Milly Carlucci, durante la conferenza stampa di presentazione dello show danzante, ha aggiunto anche ulteriori specifiche sul ruolo che lo scorso anno ricopriva Mayer. Infatti, il compianto direttore di Di Più, aveva il "potere" di assegnare il tesoretto a una coppia. In questo modo i due ballerini avevano la possibilità di salire in classifica. La conduttrice ha spiegato che questo ruolo è stato rivisitato anche se non ha voluto esternare le nuove modalità.

LA BUONA NOVELLA

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Una De André al Grande Fratello?

Chissà cosa ne penserebbe il mitico cantautore Fabrizio De André: una delle nipoti, figlie di Cristiano, entrerà nella casa del Grande Fratello. Nel momento in cui scriviamo non si sa ancora se sarà Francesca De André o Fabrizia De André. Più probabile la seconda, mentre Francesca dovrebbe essere in studio come “opinionista”. Ma nessuna conferma: i papabili per la prossima edizione del reality Mediaset sono ancora molti.

“Rivoluzione a catena” in Rai

Marco Liorni, dopo il successo personale a Italia Sì in onda il sabato pomeriggio su Rai Uno, potrebbe essere il nuovo conduttore di Reazione a catena andando a sostituire Gabriele Corsi. Se così fosse, Corsi si vedrebbe in poco tempo scippare da sotto gli occhi due programmi. Infatti, è stato sostituito anche alla conduzione di Primo appuntamento su Real Time, da Flavio Montrucchio. Ma non è l’unico in lizza per la conduzione del programma Rai, Liorni: si parla anche di Claudio Lippi.

La Cipriani dimentica le extension

Grandissimo successo per l’apertura del ristorante Ai piedi dell’Etna, un angolo gourmet tipicamente siciliano nel cuore di Milano. Madrina d’eccezione la golosissima Francesca Cipriani, appassionata di buona cucina. Che ha avuto un inconveniente, a fine serata: la bombastica maggiorata vista all’Isola dei Famosi dopo la cena ha dimenticato due borse da palestra piene di extension bionde.

La Sciarelli ha voglia di cambiamenti

Voci di corridoio dicono che la giornalista Federica Sciarelli sarebbe stanca di condurre Chi l’ha visto?, la trasmissione di successo in onda da trent’anni su Rai Tre e che la Sciarelli conduce da 15 anni. La conduttrice vorrebbe condurre Cartabianca che vede al timone Bianca Berlinguer alla quale proprio non va giù di lasciare il posto alla Sciarelli. Come andrà a finire?

Mahmood, è questo il motivo del litigio?

Come abbiamo visto in un servizio fotografico pubblicato sul settimanale Diva e Donna, ci sarebbero già attriti tra il cantante Mahmood e il suo amico Lorenzo Tobia Marcucci: i due sono stati pizzicati mentre litigavano per strada. Il motivo della discussione pare c’entri con il cellulare del cantante. Si parla di possibili messaggi affettuosi rivolti al vincitore del Festival di Sanremo da parte di un’altra persona, e questo avrebbe dato fastidio a Marcucci. E i messaggi in questione pare siano stati mandati a Mahmood da un collega.

Bocelli and friends

Andrea Bocelli e la moglie Veronica ospiti al Cenacolo di Arturo Artom. Alla serata, il cantante ha raccontato gli inizi della sua carriera, del rapporto con Luciano Pavarotti, e dell’attività benefica della sua fondazione. Infine, con il compositore Mario Lavezzi ha intonato Il mio canto libero di Lucio Battisti: che serata!

Un libro al pepe

Al teatro Pepe si è tenuto un aperitivo per festeggiare la scrittrice Elena D’Ambrogio, autrice del libro Quando un uomo, la biografia dell’imprenditore Giuseppe Navone, Cairo Editore. Alla festa tanti amici, come Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

- In un'intervista, Milly Carlucci, a proposito di "Ballando con le Stelle" ha dichiarato riguardo al fatto di scegliere concorrenti che non abbiano partecipato ad altri reality:“In realtà non c’è un veto vero e proprio, un editto promulgato dal dittatore. Cerchiamo di non proporre sempre le stesse facce, siamo un programma di ballo ma il pubblico vuole anche conoscere le persone. Se hai già svelato in altri programmi che gusto c’è?” Solo che, come notato da Fabiano Minacci, questa scelta porta a non aver voluto in gara personaggi come Rossana Cancellieri e Sandra Milo che non sono immuni da reality. Forse bisogna rivedere il modo di fare casting.

- All'ultimissimo minuto Nancy Brilli ha rinunciato a partecipare a "Ballando con le Stelle": l'attrice, scoperta da Pasquale Squitieri che la lanciò con il film Claretta, pareva avesse accettato, ma alla fine il discorso economico é stato decisivo. Il suo cachet era troppo alto e, dopo vari tira e molla, non si é trovato un accordo.

- Alessi, il marchio di design italiano da sempre sinonimo di incessante sperimentazione e qualità progettuale, presenta in occasione della Milano Design Week il progetto A new moka is blooming in cui la Moka, nella sua nuova edizione pensata dall’architetto David Chipperfield, diventa il centro di un racconto che vede protagonista l’anima democratica di questa icona del disegno industriale, simbolo di una memoria condivisa celebrata in tutto il mondo.Dal 9 al 14 aprile gli spazi del Mudec – Museo delle Culture ospitano Moka Alessi. Design & Re-Design, unamostra che racconta l’evoluzione delle caffettiere nella storia di Alessi,da Richard Sapper (1979) a David Chipperfield (2019); in mostra anche un’immaginifica installazione di Virgilio Villoresi, una “fiaba in movimento” realizzata con un linguaggio che evoca gli esperimenti del pre-cinema, e il film realizzato dal cineasta per il progetto.

Inoltre, il Bistrot del Museo si trasforma durante la settimana in MOKERIA, uno spazio immersivo dall’anima pop pensato per celebrare con una vocazione collettiva il rituale quotidiano legato alla preparazione del caffè.Il progetto A new moka is blooming,sviluppato con la direzione creativa di Federico Pepe, di Le Dictateur Studio, nasce dalla volontà di Alessi di rinnovare uno degli archetipi del quotidiano: la moka è il simbolo di un’idea che, seppur già perfetta, può evolversi nel tempo ed essere un’icona dinamica. In questo senso la nuova Moka disegnata da Chipperfield è un elogio alla capacità di rinnovarsi, di adattarsi a nuovi contesti e sfide, consolidando il proprio ruolo nel mondo.

- "Vivi con il cuore".Scopo dell’iniziativa è quello di incentivare le donne ad adottare strategie salva cuore, attraverso la promozione e la diffusione della conoscenza e consapevolezza della sintomatologia delle patologie cardiovascolari.L’evento, che si é tenuto presso l’Auditorium del Grand Hotel Villa Torretta a Sesto San Giovanni (MI) e in diretta Facebook sulla Pagina Abbott FreeStyle, ha visto la partecipazione delle maggiori Società Scientifiche del settore cardiovascolare, medicina di laboratorio e diabete.Accanto alle società scientifiche è prevista inoltre la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni.Durante la giornata é stato possibile effettuare degli screening gratuiti con i medici cardiologi della Società Italiana di Cardiologia, che hanno offerto consigli utili e una valutazione dello stile di vita alle donne over 40. Con l'intervento della nutrizionista Evelina Flachi.

- In occasione della Milano Art Week, la settimana milanese dedicata all’arte contemporanea,Galleria Cracco inaugura la terza installazione site specific pensata per le “vetrine – lunette”del ristorante Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele.Dopo gli interventi di Patrick Tuttofuoco e dei MASBEDO, protagonista è il duo artistico Goldschmied & Chiari– formato da Sara Goldschmied e Eleonora Chiari –, che si confronta con la particolare conformazione dello spazio espositivo, presentando Tre Studi per un ritratto, un inedito trittico delle loro “superfici specchianti”, parte della più ampia serieUntitled Portraits.

Dal 6 aprile al 30 novembre 2019, l’arte contemporanea invade così uno dei luoghi più rappresentativi di Milano, visitato da oltre 100.000 persone al giorno: le tre vetrine d’arte di Galleria Cracco,fruibili gratuitamente 24 ore su 24,dichiarano ancora una volta la vocazione “pubblica” del progetto, nato con la volontà di sostenere l’arte contemporanea italiana portandola in un luogo simbolo del saper fare italiano, in cui sperimentazione ed eccellenza si dichiaranotrait-d’uniontrafood, architettura, design e arte.Galleria Cracco è un progetto nato da un’idea dello chef Carlo Cracco, insieme all’ e a Sky Arte, il primo canale televisivo dedicato all’arte in tutte le sue forme.

- E' il toy boy più anziano che ci sia: ha più di 50 anni, ma le sue clienti (e i suoi clienti) arrivano a 80. E' stato per molto tempo in televisione, ma poi, visto il successo che scemava, ha preferito dedicarsi a un'attività più redditizia. Sino ad ora si é comprato dieci appartamenti. Ha avuto un mentore molto famoso.....

