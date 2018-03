LA BUONA NOVELLA – MINA IN CRISI COL MARITO? - BRIZZI TORNA CON LA MOGLIE MA IN PROCURA SONO ARRIVATI TRE ESPOSTI CONTRO IL REGISTA – CIPOLLINI IN CALORE CON LA COMPAGNA, LA PALLAVOLISTA FRANCESCA MARCON – CRUCIANI: "HO SPOSATO UNA DONNA POCO DOPO AVERLA CONOSCIUTA E CI HO FATTO UNA FIGLIA. UN MERAVIGLIOSO SBAGLIO" E POI PARLA DI SESSO. INTANTO A "BALLANDO"…

Mina: è crisi col marito? Sembra impossibile, ma da Lugano, dove abitano la cantante e il marito Eugenio Quaini, cardiologo di fama internazionale, da mesi voci autorevoli raccontano, confermano, insistono nel dire ciò che tutti speriamo si riveli solo un rumor: la mitica Mina e Quaini starebbero vivendo un momento in salita, se non addirittura di profonda crisi. Sposati da 12 anni, ma insieme da quasi 40 anni, da tempo vivrebbero una fase di allontanamento. Tutti i dettagli su Novella 2000 n. 12.

Fausto Brizzi dopo Molestopoli: torna con la moglie, ma per lui l'inferno non è finito. Il regista e la moglie Claudia Zanella sono tornati a vivere insieme. Cercano di ritrovare una normalità, ma “l'inferno” delle accuse di molestie contro Brizzi non è ancora finito: infatti su di lui (che precisiamo non risulta indagato) è stato aperto un fascicolo di indagine da parte della Procura di Roma. Qui sono giunti tre esposti contro Brizzi, due non possono aver seguito perché richiamerebbero fatti risalenti a oltre sei mesi fa (quindi fuori tempo massimo per la denuncia), gli inquirenti starebbero vagliando la procedibilità del terzo esposto.

Mario Cipollini presenta la sua compagna: «Con Francesca prendo fuoco». Dopo anni da single, Mario Cipollini esce allo scoperto con la nuova compagna, la pallavolista della Foppapedretti Bergamo Francesca Marcon. Lui alto più di un metro e novanta, e tutto muscoli, lei la più sexy del volley, un'atleta che si allena ogni giorno: si prevedono fiamme ardenti, e lo conferma “Cipo”: «Quando siamo assieme, si accende la scintilla giusta». Nelle foto pubblicate in esclusiva su Novella2000 numero 12, si vede tutta la passione della coppia, che si gode il relax nella spa di un albergo in Val Badia, “buen ritiro” di Cipollini. Entrambi spesso in giro per l'Italia, adesso che il campionato di volley è finito, Mario è sicuro che il loro rapporto migliorerà ancora: «Adesso posso godermi Francesca ogni istante, sulle piste della mia adorata montagna. Le farò da maestro di sci».

Giuseppe Cruciani dice di non essere stato mai completamente sincero con le donne, ma che ora sta cercando di esserlo, in particolare vuole essere sincero con una.

Scorretto, irritante, diretto, donnaiolo, Giuseppe Cruciani si “confessa” a Don Mauro di Novella2000. «Ho sposato una donna poco dopo averla conosciuta, abbiamo fatto subito una figlia e ci siamo lasciati dopo qualche anno. Lei dira: “Cruciani, hai fatto un stronzata, non te ne vergogni?”. Ecco, non lo rifarei, ma non mi pento: quello fu un meraviglioso sbaglio che ha prodotto la meraviglia che e mia figlia Viola. Adesso ho grande difficolta ad avere una relazione stabile, pero non me ne pento»; «Con le donne penso di non essere stato quasi mai sincero. E, in particolare, con una». Parla anche di sesso: «Finche non sei arrivato a farlo in ogni dove e in ogni lato, non sai cos’e. In un rapporto sessuale tra due persone adulte, libere, puo avvenire qualsiasi tipo di rapporto, anche “cul-de-sac”.

Penso che chi non ha provato anche quello non puo dire di aver provato davvero il sesso, che sia donna o uomo, anche etero. Il moralismo e la vera immoralita. Il tentativo di vivere la purezza genera immoralita». Poi, parla del caso Weinstein: «Sono convinto che del proprio corpo ognuno puo fare quello che vuole. E non trovo disdicevole che si decida di usarlo per vantaggio personale. Il successo puo diventare un’ossessione che destabilizza. Non ho mai guardato al denaro, ho sempre guardato all’adrenalina. Meglio essere soddisfatti che ricchi».

Ballando a luci rosse: Cristina Ich fa arrossire Milly Carlucci. Nella foto pubblicate da Novella2000, Cristina Ich, concorrente di Ballando con le stelle, infiamma gli ormoni. Proprio la modella romena potrebbe essere una delle protagoniste del “gioco delle coppie” di Ballando. Cristina Ich e Luca Favilla, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, Francisco Pocella e Anastasia Kuzmina sono tre coppie in gara in questa edizione del dance-show, e pare che la loro intesa non si limiti solo alla pista da ballo. La Ich, sosia di Angelina Jolie, ha tanti argomenti per far perdere la testa ad un uomo. Ha anche posato nuda in alcuni servizi fotografici. Per Favilla è difficile mantenere la concentrazione ed insegnarle i passi. Sara Di Vaira, anche se insegnante severa, riesce a stabilire una connessione profonda con i suoi partner.

Ora single, con Marco Delvecchio ha vissuto una storia di 4 anni, e l'aveva conosciuto proprio a Ballando. Morra, suo partner e attore-studente di medicina, alla vigilia del programma era single in cerca d'amore. Stessa cosa per il surfista Francisco Porcella: a dicembre si diceva fidanzato, una settimana prima dell'inizio di Ballando si definiva single. E c'è chi giura che il motivo della rottura dalla ex si chiami Anastasia Kuzmina, sua maestra di ballo.

