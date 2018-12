LA BUONA NOVELLA – LA PASSIONE DI MADONNA PER I GIOVANI FUSTACCHIONI: ECCO CHI È L’ULTIMO DELLA LISTA – MENTRE LA STORIA TRA JANE ALEXANDER E ELIA FONGARO VA A GONFIE VELE ELENA MORALI DICE LA SUA SU GIULIA “SALUMI” – ECCO CHI C’ERA AL CENACOLO DI ARTOM NEL LOFT MILANESE DI ELISA E STEFANO GIOVANNONI

1 – LA BUONA NOVELLA

Ivan Rota per “Novella 2000”

Il nuovo uomo di Madonna è un fusto

Madonna ha sempre avuto buon gusto in fatto di uomini, e anche questa volta non si smentisce. La popstar si sarebbe innamoratadell'indossatore trentenne Goncalo Teixeira: lo avrebbe conosciuto in Portogallo dove la cantante abita in questo momento, vicina al figlio David Banda promessa del calcio che si sta allenando nel Benfica. Goncalo stava lavorando per un servizio fotografico e la leggenda vuole che si siano conosciuti al supermercato dove la popstar va ogni giorno a far la spesa.

Elena Morali dice la sua sulla Salemi

Sarebbe veramente uscita dopo una settimana Giulia Salemi dalla casa del Grande Fratello Vip se non avesse intrecciato una relazione con Francesco Monte? Secondo la showgirl Elena Morali, sì. E lo ha scritto in un post su Instagram chiamandola "Salumi", invece che Salemi. C'è ora da capire, inoltre, cosa volesse dire Giulia quando ha dichiarato di essere una seguace di Walter Nudo: che i discorsi "mistici" di Walter nella Casa abbiano fatto presa su di lei?

Eleonora non ha ceduto a Nicholson

L'ho sentito la settimana scorsa a Un giorno da pecora, Eleonora Giorgi è sempre piaciuta molto agli attori americani: si sono interessati però più alla sua avvenenza che alle sue doti recitative. Recentemente la Giorgi ha parlato riguardo Jack Nicholson, il cattivo di Shining, che avrebbe tentato di sedurla con modi non proprio da gentiluomo, ma lei non cedette. Ricordiamo che la Giorgi ebbe anche un flirt nel 1982 con il bellone Warren Beatty, un uomo che fece innamorare anche la popstar Madonna. Ma tornando a Nicholson, c'è chi assicura che qualcosa c'è stato. Chi mente?

Con Mech è sempre un successo

Alla presentazione del libro di Gianluca Mech La pubblicità è un gioco, che ha ottenuto un grande successo di pubblico, hanno dialogato con l'autore Roberta Capua, conduttrice insieme a Mech della trasmissione Belli dentro, belli fuori in onda su La7, Elio Pecorini e Marco Garavaglia.Ha moderato Roberto Bussola di Banca Mediolanum. Attraverso la voce di ognuno dei relatori è stata illustrata la case history di una impresa italiana che per visibilità e notorietà, grazie ad una politica oculatissima di investimenti in pubblicità e attività di comunicazione, è paragonabile ai grandi brand del panorama nazionale. Tutto grazie alla visione unica di Gianluca Mech e ad un lavoro di squadra che negli anni ha portato alla creazione del posizionamento e del mantenimento della notorietà del brand anche attraverso l'uso del volto dell'imprenditore stesso Gianluca Mech.

Nuovo amore per Andrea Montovoli?

Una nuova coppia innamoratissima: parliamo di Andrea Montovoli, l'attore visto a Pechino Express, che pare abbia addirittura dato le chiavi di casa alla fidanzata Gaia Perna La Torre, tatuatrice bella e nobile, ma con il "vizio" dello spettacolo. Sembra che la ragazza darebbe tutto per ripercorrere le orme dell'amato e partecipare a un reality. Il suo sogno è sbarcare sull'Isola dei Famosi.

Quanto è "Vip" fare del bene, con Unicef

L'editore di Admaiora Giuseppe Pierro, presidente dell’Osservatorio per le Politiche Sociali, Famiglia e Sicurezza, ha organizzato un evento do hanno aderito, contribuendo alla causa di solidarietà per Unicef Italia, personaggi dello spettacolo. Da Lino Banfi a Claudio Lippi, da Barbara Bouchet a Sandra Milo e ancora Adriana Volpe, Marcello Cirillo, Beppe Convertini, Manila Nazzaro, Milena Miconi, e moltissimi altri nomi conosciuti. Giuseppe Pierro quella sera ha voluto riunire tanti cuori, per dare un messaggio importante: donare fa bene sia a chi da, sia a chi riceve e quindi ha donato una cifra simbolica di 5 mila euro a Unicef tramite un assegno che sarà ritirato dal presidente Unicef Italia Francesco Samengo. «Unicef lavora tutto l’anno per curare e proteggere milioni di bambini malnutriti in tutto il mondo» ha detto Pierro «voglio dare il via ad una catena dove tutti, come me, diano il proprio contributo attraverso una donazione».

A differenza di quanto hanno dichiarato ospiti di alcuni programmi televisivi, Jane Alexader e Elia Fongaro sarebbero una coppia innamorata: i due concorrenti del Grande Fratello Vip starebbero infatti cercando una casa dove vivere insieme. Lei ha lasciato l'appartamento in cui viveva con l'ex fidanzato e ora deve trovare una soluzione. Questo, secondo le dichiarazioni di Martina Hamdy, la "meteorina" loro coinquilina nel reality.

2 – MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per “Dagospia”

Strepitoso successo per la presentazione di Zepter Hotels, tenutasi ieri, mercoledì 28 Novembre presso ZEPTER Lifestyle Milano, nel cuore della città.P rogetto acclamato molti volti noti tra i quali, Valeria Marini, Simona Ventura, Cecilia Gayle, Daniel Missori, Sandra Milo, Beppe Convertini, Claudia Peroni, Alessandra Moschillo, Lorella Maselli, Barbara Bouchet.Calorosa ed impeccabile l’accoglienza della padrona di casa , Giordana Mill che ha saputo creare ancora una volta un evento di gran classe. Valeria Marini e Simona Ventura hanno parlato della loro esperienza . la prima come concorrente, la seconda come conduttrice a Temptation Island Vip.

In tanti fanno coming out, altri vivono la loro sessualià nell'assoluta normanità e pubblicano tranquilli su Instagram la loro vita di coppia come il bravo attore Lorenzo Balducci e il compagno, il bellissimo Roger Duplease che ultimamente ha fatto impazzire la rete con una foto hot dove cucina in maglione, ma senza slip. Ricordiamo che Lorenzo é figlio di Angelo Balducci, presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e Gentiluomo di Sua Santità, che anni fa venne arrestato con l’accusa di corruzione per gli appalti riguardanti i lavori del G8 a La Maddalena

Il Cenacolo di Arturo Artom si è svolto nel meraviglioso loft di Elisa e Stefano Giovannoni, icone del design Miilanese. Katia Da Ros, ha aperto le danze con una degustazione di prodotti abbattuti rapidamente e poi scongelati e freschissimi con la sua Irinox, l'azienda veneta che ha inventato ed è ormai sinonimo di questa tecnologia...esempio di quelle multinazionali tascabili che esportato in tutto il mondo e rendono onore all'Italia.

Poi Stefano Giovannoni si e tuffato nei ricordi centrati negli anni dedicati alla Alessi con l'intuizione della celeberrima serie Girotondo...il 'vassoio con gli omini' venduto in più di 10 milioni di pezzi! Mentre la moglie Elisa ha raccontato la nascita più recente della loro azienda Qeeboo, anche qui subito iconica con le famose sedie rabbit. Si è poi parlato di talento con Claudio Cecchetto che ha raccontato gli anni della creazione e sviluppo di Radio deejay che...non aveva deejay! e di come avesse letteralmente fermato sull'aereo Gerry Scotti, in partenza per una brillante carriera da dirigente aziendale, per trasformarlo nella voce della radio e così iniziare la sua nuova fantastica avventura nello spettacolo.

La gestione dei talenti è stato poi il fil rouge del racconto di Giordano Fatali, guru del recruiting italiano, che si e soffermato sulla creazione del Millennials Ambassador Forum, insieme a Luisa Todini e Roberto Maroni, per mettere direttamente in contatto i Ceo delle grandi aziende con i giovani talenti. Mario Giordano, ha poi ripercorso la sua straordinaria carriera giornalistica e di come tentò in tutti i modi di opporsi alla presenza in televisione, diventando suo malgrado uno dei giornalisti e direttori più amati dal pubblico televisivo. Infine Gianluca Seguso, erede ed innovatore della tradizione del vetro di Murano dal...1397!...ha consegnato a Claudio Cecchetto e Stefano Giovannoni il premio Cenacolo che si ispira alla celebre Coppa Guggenheim creata da Antonio Seguso nel 1878 simbolo della rinascita dell'arte vetraia a Murano.

Una festa da mille e una notte nella suite di un hotel: Wanda Nara non ha tralasciato nulla per festeggiare il suo 32° compleanno. La compagna e agente di Mauro Icardi ha festeggiato con la famiglia, con gli amici più cari e con i calciatori dell’Inter. Wanda ha caricato le foto e i video del suo party su Instagram. La festeggiata si è scatenata nei balli con il compagno Icardi e con l’altro argentino Lautaro Martinez. Tra gli intervenuti Federica Panicucci, Giuseppe Cruciani e Davide Bertellini che ha realizzato i cadeax Crystal Couture che sono stati omaggiati. Icardi a Wanda ha fatto come "regalino" una Bentley.....

Chi è quel noto penalista che ha lasciato casa e famiglia per un attore bonazzo? A Milano se ne parla ovunque e la moglie del primo non si capacita del fatto anche perché il secondo é noto per essere aperto a più relazioni in contemporanea. Si dice infatti che frequenti anche un noto collega che é anche regista.....

