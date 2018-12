LA BUONA "NOVELLA" - ROCCO ULTIMO SAMURAI DELL’HARD AL DEBUTTO IN TEATRO – LA MASTRONARDI SARA’AUDREY HEPBURN IN UNA SERIE TV? - MEGGHI GALO, EX CORTEGGIATRICE DI UOMINI E DONNE DEBUTTA SUL SET CON KRISTEN STEWART, FAMOSA PER LA SAGA TWILIGHT – IL CALENDARIO “BELLA E BACIATA DAL SOLE” CON L’EX ANNUNCIATRICE DI RAIUNO ELISA SILVESTRIN. E TOMMASO ZORZI…

Ivan Rota per Novella 2000

rocco siffredi

Rocco Siffredi dall'hard al teatro

Ecco le prime notizie su L'ultimo samurai, lo spettacolo ideato e interpretato dal pornoattore Rocco Siffredi, al debutto a teatro. Sul canale YouTube Rocco's World, Siffredi svela l'origine intima del titolo della pièce: «Per mia moglie io sono l'ultimo samurai».

Nell'anteprima, il regista e produttore hard sottolinea i motivi di orgoglio di questi 30 anni di carriera al vertice dell'intrattenimento per adulti: «Posso dire di aver cresciuto almeno quattro generazioni di amici». E conclude dando appuntamento a teatro da febbraio 2019. Nato da una idea di Rocco Siffredi e Marco Massini, la regia dello spettacolo è di Claudio Gnomus ed è scritto da Fabrizio Testini, Giovanni Tamburrino e Dario Vergassola, che interviene sul palco con dei filmati.

La Mastronardi nei panni di Audrey?

Luca Dotti, figlio di Audrey Hepburn, e il giornalista Luigi Spinola, autori del libro Audrey, mia madre, porteranno in tv una serie sulla leggendaria attrice. A produrla, la Wildside (The Young Pope e L’Amica geniale). Al centro della trama, la vita privata di un'icona del cinema lontana dai riflettori e dai set. La serie ci mostrerà Audrey prima di diventare diva, le passioni lontano dai ciak e i suoi amori. Si cerca la protagonista: c'è chi dice che la scelta possa cadere su Alessandra Mastronardi.

alessandra mastronardi

Megghi debutta sul set con l'ex Twilight

mastronardi

Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e donne, è stata scelta per partecipare ad Istanbul alle riprese del film americano Charlie’s Angels, ennesimo remake della serie di culto, accanto a Kristen Stewart, famosa per la saga Twilight. Oltre a Megghi pare che altri influencer italiani siano stati contattati per altri piccoli ruoli. Si parla di Lodovica Comello, Frank Matano e lo youtuber Favij.

Zorzi da Malgioglio a Julio Iglesias

megghi galo 15

Incontro tra diverse generazioni: il cantautore Cristiano Malgioglio, ormai un'icona dopo le partecipazioni ai programmi di Piero Chiambretti e concorrente dalla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha incontrato l'influencer Tommaso Zorzi che si è fatto fotografare con in mano il nuovo cofanetto di Malgioglio International Suite che contiene cinque cd. Zorzi deve il suo successo a Riccanza il reality di Mtv sui giovani ricchi, ma ora ha scelto di cambiare "ambito". Zorzi ha infatti debuttato nella musica, incidendo la cover di Se mi lasci non vale di Julio Iglesias cantando con Donatella Rettore. Un'accoppiata alquanto strana, visto che unisce un nuovo mito dei social a un'icona della musica italiana.

Un calendario che è un omaggio all'Italia

Il calendario 2019 Bella e baciata dal sole ideato da Salvo Esposito, giornalista di moda e costume, vuole essere un omaggio alla bellezza della donna mediterranea e dell’Italia, con una serie di scatti nei luoghi delle nostre radici. Il calendario riporta anche delle riflessioni sulla nostra penisola scritti da Roberta Capua, Valeria Marini, Cristina Parodi e Ilaria Spada. In copertina, Ludovica Moggi, figlia che Alessandro, ora compagno di Raffaella Fico, ha avuto da una precedente relazione. Nel calendario anche l’ex annunciatrice di RaiUno Elisa Silvestrin. Gli scatti sono stati realizzati sulla terrazza del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento.

rocco siffredi pornostar 1

2.MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

- Grande festa per Pamela D’Amico , una cantautrice italiana di origini brasiliane che ha fatto varie tournée in giro per il mondo. Seppur giovane, Pamela D’Amico vanta numerose importanti collaborazioni artistiche, tra le più significative, ha prestato la sua voce per numerose colonne sonore di film per il grande schermo e collabora con il Maestro Paolo Vivaldi, compositore di colonne sonore per il cinema italiano, scrivendo testi come “Non essere cattivo” di Claudio Caligari, “La freccia del sud” di Richy Tognazzi, “Lasciami per sempre” di Simona Izzo, “Brutti e cattivi” di Gomes con Claudio Santamaria.

- Feste natalizie incessanti a Milano. Paola Neri e la presidente Loredana Vergani per l'Associazone Ascolta e Vivi hanno accolto duecento ospiti a Palazzo Parigi. Tra i presenti Frannco e Umberta Beretta, Arturo Artom e Alessandra Raepini, Giovanni Bozzetti e Ludmilla Voronkina. La stratosferica Dora Invernizzi ha invitato gli amici più cari, tra cui Ernesto Mauri e Simona Ventura, alla Briciola: balli sino a tarda notte. Daniela Javarone allo Chateau Monfort ha organizzato un charity benefico destinato a raccogliere fondi per gli anziani.

- Da Milano tutti a Roma. Cena placée alla champagneria del Tazio organizzata da Monica Setta per gli amici più cari a cui ha dedicato un menù stellato da 10 portate firmato dallo chef Niko Sinisgalli, l'uomo che cucina per Andrea Bocelli, Melania Trump e George Clooney. Seduti intorno al tavolo imperiale decorato con alberelli made in Aix en provence e rose rosse, il consigliere di stato Francesco Caringella con la moglie Sandra, il senatore pd Salvatore Margiotta (vigilanza Rai), i primari prof Stefano Gentileschi chirurgo plastico del Gemelli con la moglie medico Maria Servillo e l'oncologo Carlo Pastore con la consorte Valeria Giannini.

ROCCO SIFFREDI

Guest stars l'amico del cuore di Monica il ricchissimo avvocato d'affari pugliese-argentino Michele Conte e la conduttrice tv Rita Dalla Chiesa con la manager maria rosito sinisgalli habitueeè di casa Trump in America.

Presente anche la mamma di Monica, Liliam in mise nera firmata Gai Mattiolo. Musica live in sottofondo con le melodie di natale e buffet di dolci al ghiaccio secco con papaya ginger e tartufo bianco. Champagne d'annata arrivato in regalo direttamente dalle cantine di Lvmh (dono dell''avvocato Conte alla giornalista). Fra le chicche della serata, un nuovo programma in vista per Rita e Monica con l'amica Loredana Lecciso. Titolo: le donne lo sanno. Ma le donne la sanno davvero lunga?

megghi galo 9

- Quanto peso hanno le parole e i gesti degli altri quando si sta faticosamente cercando di definire noi stessi? E quanto hanno il potere di farci sentire soli, impotenti, diversi? Experience Is lancia #SHARENOTSHAME, un hashtag che dà voce a chi ha una storia da condividere o ha bisogno di ascoltare quella degli altri per superare un momento in cui si sente fuori luogo e fuori tempo. E lo fa con una rosa di testimonial d’eccezione: Gué Pequeno, Guglielmo Scilla, Elisa Maino, Sofia Dalle Rive, Elodie, Stash.

- Artisti, talenti, punti di riferimento per la Generazione Z, che hanno raccontato un episodio della loro vita in cui si sono sentiti giudicati ed esclusi per invitare tutti a fare lo stesso. Perché insieme si è più forti, più coraggiosi, più sicuri. In un periodo storico in cui i social network sono visti come uno strumento che facilita critiche e incoraggia i bulli, questa operazione vuole dimostrare che il web è anche un punto di incontro, e che condividere un’esperienza o uno stato d’animo può essere un aiuto per noi stessi e per gli altri.

rocco siffredi matteo montanari pour m le magazine du monde

- Anche quest'anno, come è già accaduto in passato più volte, Ben Dj ha regalato il suo sound e la sua energia al party di presentazione del nuovo calendario Pirelli, The Cal 2019. L'evento si è svolto a Milano, al Pirelli Hangar Bicocca e ha visto la consueta partecipazione di personaggi dello show business e dell'imprenditoria. Sul dancefloor molti si sono scatenati con la musica di Ben Dj, un professionista del mixer che sa sempre come mettere insieme ritmo, melodia, grandi successi e brani particolari. E’ solo l’ennesimo traguardo per Ben Dj, da sempre protagonista dei party del jet set internazionale. Infatti Ben, dj italiano di origini tunisine è ormai molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall’Europa all’Asia, passando dall’Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani.

megghi galo 8

- La showgirl, invece di andare negli hotel a cinque stelle, preferisce ricevere i clienti negli hotel malfamati dell'hinterland milanese. Questo per rimanere al riparo da occhi indicreti. Solo che la scorsa settimana una nota presentatrice a riposo l'ha vista uscire da uno di questi alberghi e lo ha spifferato a tutti....

