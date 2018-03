LA CADILLAC DEI SEX TOY - COMPIE 30 ANNI IL LEGGENDARIO 'SYBIAN', IL TORO MECCANICO MUNITO DI DILDO CHE HA FATTO GODERE MIGLIAIA DI DONNE, DALLE CASALINGHE ALLE PORNOSTAR, E DA' ANCORA GLI ORGASMI PIU' INTENSI - LO INVENTO' UN CONTADINO DELL'ILLINOIS STUFO DI SENTIRE LE LAMENTELE DI DONNE INSODDISFATTE

Chi guarda molto porno è già abituato al ‘Sybian’. Definirlo sex toy è come dire che i Motorhead fanno musica da camera. Parliamo di una vera e propria machina del sesso, che celebra il suo trentesimo anniversario, confermandosi l’esperienza più intensa in circolazione.

Non è economica, costa oltre 1600 euro, ma chi l’ha comprata assicura che la resa vale la spesa. Il dildo da collegare c’è in ogni forma e dimensione, sulle istruzioni è ben spiegata la anatomia femminile e si danno consigli su come ottenere il massimo della soddisfazione sessuale. E’ potentissima, davvero come cavalcare un toro infuriato.

Qui parliamo della Cadillac dei sex toy. Il sedile da rodeo, cui si applica il dildo che gira e ruota stimolando il clitoride, fu inventato da Dave Lampert, contadino dell’Illinois ispirato dalle lamentele delle donne sugli orgasmi, troppo rari. In seguito parlò con chiunque, terapeuti sessuali, scambisti, ricercatori, ingegneri.

La sua invenzione finì sulla copertina di ‘Penthouse’ nel dicembre 1987 e da allora fu il delirio. Se ne parlava in radio e tv, lo usavano pornostar e casalinghe, lo chiedevano altri 80 paesi. Non ha rivali, ha procurato orgasmi a valanga, ma certo dovete amare l’irruenza e la posizione inginocchiata, altrimenti non fa miracoli.

