CARLO VERDONE IN TOUT “LE MONDE” – IL QUOTIDIANO PARIGINO CELEBRA CON UNA PAGINATA L’ARTE DEL NOSTRO ATTORE: “È IL ROVESCIO DEL 'CINEPANETTONE'’ - NEL RITRATTO TRACCIATO DA ‘’LE MONDE’’, L'ATTORE VIENE PARAGONATO A NANNI MORETTI, A DIFFERENZA DEL QUALE "NON OSSERVA I SUOI CONTEMPORANEI DELL'ALTO" - ‘BENEDETTA FOLLIA’, VENDUTO IN 15 PAESI, POTREBBE AVERE UN REMAKE USA - VIDEO

benedetta follia di carlo verdone 4

"Carlo Verdone, il rovescio del 'cinepanettone'" ha titolato a tutta pagina Le Monde un incontro con l'attore e regista autore di film di grande successo. Il giornale parla di "Benedetta follia" (Folie benie in francese), che ha presentato a Parigi dopo oltre 9 milioni di euro incassati in un anno in Italia.

Carlo Verdone su "Le Monde"

Il quotidiano francese si interroga sulle difficoltà del cinema italiano di esportare i "cinepanettoni". Verdone, ricorda le parole del padre Mario, famoso critico cinematografico e dice: "senza poesia la commedia non serve a niente, diceva papà - racconta Verdone - i cinepanettoni ne sono crudelmente sprovvisti. Sono come cartoni animati semplicissimi. Nei miei film il pubblico cerca di ritrovare le proprie fragilità, i tic".

Nel ritratto tracciato da Le Monde, l'attore viene paragonato a Nanni Moretti, a differenza del quale "non osserva i suoi contemporanei dell'alto". Benedetta follia, venduto in 15 paesi, potrebbe avere un remake Usa. "In questi giorni De Laurentiis è lì per trattare"

