CON UN PALINSESTO RINNOVATO, L'INFORMAZIONE DI RAI2 CAMBIA VOLTO

Contenuti nuovi, riorganizzati in una forma più organica, talk show ma anche approfondimenti e grandi inchieste giornalistiche capaci di dare autorevolezza alla Rete tenendo conto dello scenario competitivo attuale.

Sono i cardini dell’offerta televisiva in continua evoluzione di Rai2 che avvierà una riprogrammazione del proprio palinsesto per dare nuova veste e nuove collocazioni ai programmi di informazione. “Povera Patria”, il talk politico condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli, dal 1° aprile andrà in onda il lunedì in seconda serata, mentre “Popolo Sovrano” si trasformerà in un programma di inchieste condotto da Daniele Piervincenzi, in onda il venerdì in seconda serata.

“Con un grande programma di inchieste vogliamo rafforzare il palinsesto della seconda rete – dichiara il direttore di Rai2, Carlo Freccero – siamo alla ricerca continua di nuove strade, nuove soluzioni per attrarre il pubblico.

Ci siamo concentrati sui due programmi di punta dell’informazione della Rete, abbiamo chiesto a tutti un maggiore impegno, scegliendo soluzioni alternative che lascino crescere questi prodotti che forse all’inizio sono stati penalizzati dalla concorrenza di altri talk molto affermati. La ricerca editoriale continua, non ci possiamo fossilizzare, il palinsesto di una rete deve essere vivo e mobile”.

Lettera di Carlo Freccero a ''la Repubblica''

Caro direttore, da quando sono rientrato in Rai ricevo attacchi continui. Se dovessi rispondere singolarmente non avrei più tempo per lavorare.

Tutte le critiche sono legittime, ma, ogni tanto rischiano di essere pretestuose.

Al netto di ciò sottolineo alcuni dati, ad oggi inconfutabili. Nel periodo trascorso da dopo Sanremo gli ascolti complessivi della rete (rispetto allo stesso periodo del 2018) sono aumentati in modo miracoloso.

Nella fascia 21.30-23.30 (fascia fondamentale, pregiata da un punto di vista pubblicitario) siamo al +1,74% di share (2019: 6,99% - 2018: 5,25%).

Tutto ciò assume ancora più valore se si considera che Rai2 sta assecondando la sua vocazione: quella di cercare di sperimentare nuovi programmi e intercettare un pubblico che da anni ha abbandonato la televisione pubblica.

Questi risultati sono stati ottenuti con un rapporto ascolti/costo nettamente inferiore agli anni precedenti.

Carlo Freccero Direttore di Rai2.