21 gen 2019 18:14

CELENTANO C'È O CI FA? A POCHE ORE DAL DEBUTTO IL MOLLE AGIATO NON AVREBBE ANCORA DECISO SE APPARIRE IN SCENA. CONFERMATA L'ASSENZA DI MICHELLE HUNZIKER - C'È CHI RACCONTA CHE CI SAREBBERO STATE PROVE "SEGRETE" A CASA CELENTANO NEI GIORNI SCORSI - MEDIASET IN FIBRILLAZIONE: IL PROGETTO COSTEREBBE QUASI VENTI MILIONI PER NOVE APPUNTAMENTI. PIÙ DEL FESTIVAL DI SANREMO 2019