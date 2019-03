CHE FINE HA FATTO ‘MATRIX’? NICOLA PORRO POTREBBE RIAPRIRE LE PORTE DELLA SUA TRASMISSIONE PER INTERVISTARE I LEADER POLITICI IMPEGNATI NELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE DI MAGGIO – MA I VERTICI MEDIASET ESCLUDONO LA MESSA IN ONDA TRADIZIONALE DEL PROGRAMMA A SEGUITO DELLA STESSA OPERAZIONE DI SPENDING REVIEW CHE HA PORTATO ALLA FUSIONE DI “PRESSING” E “TIKI TAKA”

Al termine del 2018 il profilo di Twitter di Matrix augurava buon anno e dava appuntamento al 2019. Ora però sono in molti a domandarsi che fine abbia fatto il programma di Canale 5. Secondo un retroscena riportato da TvBlog, il talk condotto da Nicola Porro non tornerà in onda. L'unica notizia positiva è quella legata alla speranza delle elezioni europee. Infatti, in occasione dell'appuntamento del 26 maggio, Matrix potrebbe riaprire le porte del suo studio per intervistare i leader politici impegnati nella campagna elettorale.

Ma la possibilità di una messa in onda tradizionale del programma non sembra contemplata dai vertici Mediaset. Infatti la chiusura di Matrix, come quella di Tiki Taka, è arrivata a seguito dell'operazione di spending review che l'azienda di Cologno Monzese ha avviato lo scorso dicembre. Se però la trasmissione di Luigi Pardo è stata "fusa" con Pressing, trovando dunque una nuova sistemazione nella fascia della domenica, non si può dire lo stesso per lo storico talk di approfondimento.

