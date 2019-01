A CHE PUNTO È LA NOTTE DEI QUOTIDIANI - VENDITE IN EDICOLA A NOVEMBRE: -7,4% RISPETTO AL 2017, SEMPRE IN CALO MA MENO VERTIGINOSO. I 2 MILIONI DI COPIE VENDUTE SONO MENO DELLA METÀ DI 10 ANNI FA - ''REPUBBLICA'' GIÙ, IL ''FATTO'' SOTTO LE 30MILA COPIE, IL ''CORRIERE'' TIENE, ''LIBERO'' E ''LA VERITÀ'' SONO IN CRESCITA, UNICI INSIEME AL ''GIORNO''

Sergio Carli per www.blitzquotidiano.it

Vendite dei giornali italiani nel mese di novembre 2018, continuano a calare, ma un po’ meno. Si sono vendute in edicola poco più di 2 milioni di copie nel novembre 2018, pari al 7,4% in meno dei 2,179 milioni del novembre 2017, a sua volta in calo del 9 per cento sull’anno prima. Siamo in linea con i mesi di settembre e ottobre e questo dovrebbe offrire un tenuissimo filo di speranza. La domanda è: quando si arresterà la caduta? Quando i giornali chiuderanno, sopraffatti dalla mancanza di soldi?

Sarà un monumento alla inettitudine della classe politica, in particolare del Pd, che ha fatto come i sovietici davanti a Varsavia bombardata dai tedeschi: li hanno lasciati fare. Nel ruolo dei tedeschi c’era e c’è la tv. Pd e Berlusconi si sono divisi le spoglie. A loro interessavano Rai e Mediaset. Nei giornali difficilmente piazzi i tuoi tirapiedi, anche se perdono copie per sostenerti, non sono abbastanza obbedienti, meglio lasciarli soffocare dalle politiche commerciali della Sipra.

Sarà un monumento funebre agli editori, che in questi dieci anni non sono stati capaci di ottenere dallo Stato la minima misura a integrare la necessaria strategia di tagli, da sola insufficiente a garantire un futuro. Sarà un monumento funebre anche per quei direttori e quei corpi redazionali che non hanno saputo intercettare quello che i lettori volevano e forse avevano sempre voluto prima che internet glielo facesse scoprire. In attesa del giorno del giudizio, accontentiamoci di redigere questo bollettino di guerra e piangere un po’.

C’è davvero da piangere se si pensa che i 2 milioni di copie vendute nel novembre del 2018 sono meno della metà, esattamente il 43% appena, di quelle che si sono vendute 10 anni fa, novembre 2008. Il confronto con il novembre 2008 dà la misura della tragedia che i giornali hanno vissuto e continuano a vivere, nel tripudio dei politici e dei tanti che hanno sostituito Facebook alla Bibbia.

Qui sotto sono riportate le copie dichiarate dagli editori all’istituto che certifica i dati di vendita dei giornali, l’Ads. Difficile trarne un giudizio. C’è chi continua a perdere in modo impressionante, c’è chi mantiene un livello decoroso. Questo riguarda soprattutto i giornali locali, dove mi si dice brillino alcune perle di redditività. Aspettiamo i bilanci consuntivi del 2018 per capire meglio.

Accanto a ogni giornale c’è una percentuale. Sono le copie vendute quest’anno fatto cento il numero dello scorso anno. Il mercato nel suo insieme ha venduto 93 copie ogni 100 vendute nel 2017. Chi sta sopra questo numero ha performato con successo, chi sta sotto ha qualche problema.

Quotidiani nazionali Novembre 2018 Novembre 2017 Novembre 2016 Novembre 2015 Novembre 2008 2018 su 2017 Corriere Sera 182.081 189.589 200.546 216.777 397.348 0,96 La Repubblica 146.751 161.402 194.210 220.578 398.022 0,90 La Stampa 100.996 116.526 121.332 140.472 229.948 0,86 Il Giornale 45.654 53.111 60.584 73.656 155.341 0,85 Il Sole 24 Ore 43.850 49.315 64.670 73.418 154.932 0,88 Il Fatto 29.757 31.649 35.072 35.244 72.815 (2010) 0,94 Italia Oggi 17.280 19.513 29.200 30.665 16.581 0,88 Libero 24.039 22.914 24.703 33.940 98.596 1,04 Avvenire 22.080 22.465 20.395 23.975 24.891 0,98 Il Manifesto 7.413 8.059 8.772 9.348 22.166 0,91 La Verità 22.047 19.804 24.251 —– —– 1,11

Quotidiani locali:

Quotidiani locali Novembre 2018 Novembre 2017 Novembre 2016 Novembre 2015 Novembre 2008 2018 su 2017 Resto del Carlino 83.277 89.280 94.145 99.112 138.538 0,93 Il Messaggero 73.564 78.666 90.101 101.359 178.923 0,93 La Nazione 60.331 64.295 70.930 77.444 115.678 0,93 Il Gazzettino 41.038 42.370 47.965 51.644 76.770 0,96 Il Secolo XIX 35.311 38.620 41.865 45.714 84.768 0,91 Il Tirreno 31.989 36.065 39.954 44.278 75.989 0,88 L’Unione Sarda 32.543 34.262 37.803 40.373 63.095 0,94 Messaggero Veneto 34.070 35.818 38.029 39.647 47.604 0,95 Il Giorno 42.067 39.507 36.561 43.865 57.564 1,06 Nuova Sardegna 28.800 30.129 33.508 35.450 54.866 0,95 Il Mattino 25.233 28.207 32.420 36.775 67.657 0,89 Arena di Verona 19.932 21.532 23.224 25.393 39.211 0,92 Eco di Bergamo 21.047 22.717 24.176 26.293 40.657 0,92 Gazzetta del Sud 16.925 19.736 22.031 23.995 43.034 0,85 Giornale Vicenza 19.086 20.017 22.314 24.467 34.619 0,95 Il Piccolo 18.348 19.626 21.461 23.062 35.112 0,93 La Provincia (Co-Lc-So) 16.672 17.925 19.587 20.959 36.126 0,93 Il Giornale di Brescia 17.137 18.220 19.680 21.921 36.738 0,94 Gazzetta del Mezzogiorno 16.547 17.916 19.556 21.296 40.032 0,92 Libertà 16.441 17.270 18.815 19.661 25.239 0,95 La Gazzetta di Parma 15.973 16.873 18.340 20.125 32.080 0,94 Il Mattino di Padova 14.911 16.908 18.126 19.281 29.007 0,88 La Gazzetta di Mantova 15.174 16.163 17.521 18.548 26.892 0,93 Il Giornale di Sicilia 12.128 14.306 15.464 18.808 46.481 0,84 La Sicilia 13.580 15.496 16.246 17.696 34.798 0,87 La Provincia di Cremona 11.825 12.363 13.411 14.561 19.762 0,95 Il Centro 10.828 11.107 12.462 13.536 21.953 0,97 Il Tempo 12.628 14.134 14.663 —– 39.197 0,89 La Provincia Pavese 10.233 11.196 12.480 13.259 20.899 0,91 Alto Adige-Trentino 8.551 9.585 11.995 13.035 28.545 0,89 L’Adige 10.825 11.594 12.310 12.997 18.584 0,93 La Nuova Venezia 6.890 7.742 7.680 11.964 11.452 0,88 La Tribuna di Treviso 9.047 9.998 10.478 11.167 17.901 0,90 Nuovo Quot. di Puglia 8.409 9.185 10.145 11.321 17.592 0,91 Corriere Adriatico 11.553 12.437 13.944 11.165 16.452 0,92 Corriere dell’Umbria 8.689 10.074 9.987 10.125 19.035 0,86 La Gazzetta di Reggio 7.622 8.331 8.846 9.132 12.399 0,91 La Gazzetta di Modena 6.688 7.345 7.671 7.736 9.849 0,91 La Nuova Ferrara 5.339 6.148 6.338 6.979 10.139 0,86 Quotidiano del Sud 4.868 5.467 6.535 7.315 —– 0,89 Corriere delle Alpi 4.517 4.568 4.665 4.834 —– 0,98 Quotidiano di Sicilia 6.256 6.129 3.379 1.161 1.372 1,02 Il Telegrafo 896 1.359 —– —– —– 0,65

Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.

Quotidiani sportivi Novembre 2018 Novembre 2017 Novembre 2016 Novembre 2015 Novembre 2008 2018 su 2017 Gazzetta dello Sport Lunedì 139.138 149.588 161.570 176.224 392.804 0,93 Gazzetta dello Sport 127.524 134.123 139.440 149.133 283.318 0,95 Corriere dello Sport Lunedì 70.949 84.911 95.550 111.455 244.267 0,83 Corriere dello Sport 62.439 73.144 79.270 90.806 179.386 0,85 Tuttosport Lunedì 46.441 51.404 57.615 66.904 112.369 0,90 Tuttosport 40.335 43.666 50.911 59.442 106.716 0,92

Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.

1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.

2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.

3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.

Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità.