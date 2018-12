CHI SPARA E CHI PRENDE I BUCHI - IERI SERA MENTRE A STRASBURGO MORIVANO PER STRADA, SU LA7 SI PARLAVA DI PRIMARIE PD: LA PUNTATA REGISTRATA DI ''OTTO E MEZZO'' È ANDATA AVANTI ANCHE SE NEGLI ALTRI CANALI (A ''STASERA ITALIA'' SU RETE4 E SU RAI2) SI VEDEVANO LE IMMAGINI IN DIRETTA DELL'ATTENTATO AL MERCATO DI NATALE

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

ATTENTATO A STRASBURGO - CHERIF CHEKATT

Proiettili al mercatino di Natale. Morti e feriti nel centro storico di Strasburgo. L’attentato avvenuto ieri sera in Francia ha riacceso l’allarme terrorismo e richiamato l’attenzione dei media, anche nostrani. Ieri sera, nei minuti in cui le agenzie diramavano le prime drammatiche informazioni, le emittenti generaliste italiane davano infatti un doveroso spazio agli aggiornamenti in diretta. Ad eccezione di La7, che invece ‘bucava’ clamorosamente la notizia con una puntata di Otto e Mezzo in cui si parlava, come se nulla fosse, delle primarie Pd.

Già. Mentre Rai e Mediaset trasmettevano le immagini da Strasburgo e cercavano conferme alle prime frammentarie notizie, Lilli Gruber su La7 interrogava i suoi ospiti sul peso di Matteo Renzi nelle prossime primarie del Partito Democratico, dissertando sulle candidature di Zingaretti e Martina. Discussioni totalmente dissonanti rispetto all’urgenza delle news sull’attentato in terra francese.

attentato a strasburgo 8

La puntata di Otto e Mezzo, con ogni evidenza, era registrata, soluzione sempre rischiosa per un programma d’informazione (a maggior ragione se in access). Nemmeno sul finale, infatti, Lilli Gruber ha fatto cenno a quanto nel frattempo stava accadendo a Strasburgo. Per avere notizia dell’attentato, i telespettatori hanno dovuto attendere l’avvio di diMartedì con Giovanni Floris. Un ritardo significativo e non certo positivo per una rete che si ripropone di fare dell’informazione la propria bandiera.

In un’ottica strettamente televisiva, peraltro, il competitor Stasera Italia riusciva invece a fornire le informazioni in tempo reale, trasmettendo anche le immagini in diretta da Strasburgo ottenute da una troupe Mediaset. Anche Rai2, intanto, sospendeva l’appuntamento con Lol per lasciare spazio agli aggiornamenti del proprio notiziario.

attentato a strasburgo lilli gruber otto e mezzo lilli gruber matteo salvini giovanni floris attentato a strasburgo 4 attentato a strasburgo 5 barbara palombelli stasera italia attentato a strasburgo 2

tg2 attentato a strasburgo 7