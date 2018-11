CHICCHE DI GOSSIP – ASIA E’ PAZZA DI CORONA: SOLO SUI SOCIAL (PER ORA) - LA “CARA AMICA” DELLA SALEMI - A FARE COMPAGNIA A NAINGGOLAN NELLE NOTTI MILANESI C'E' SPESSO LA “PIERRE” GINEVRA, EX DI DYBALA – BOCELLI A SANREMO CON FIGLIO, VIRGINIA RAFFAELE AFFIANCHERA’ BAGLIONI? – 'LA PUPA E IL SECCHIONE' TORNA A FEBBRAIO CON TEO MAMMUCARI

Il secchione c’è: e la pupa chi sarà?

È ufficiale: torna su ItaliaUno, in prima serata a partire da febbraio, la mitica trasmissione “La pupa e il secchione”. Il conduttore? Sarà Teo Mammucari. Ma chi sarà la pupa che lo affiancherà? Nei corridoi si parla di un nome top e in grandissima ascesa della tv italiana.

Le “cara” amica della Salemi

In pochi lo sanno, ma Giulia Salemi, fuori dalla casa del “Grande fratello Vip”, ha una particolare amicizia affettuosa con una “cara” amica dalla quale non si separa mai. Ma proprio mai! Lei è molto popolare, ma preferisce rimanere nell’ombra. Chissà perché...!

Toto nomi per Sanremo

Di comune accordo con Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico anche del prossimo Festival di Sanremo, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non parteciperanno alla kermesse canora per dedicarsi agli impegni da solisti. Confermata invece la partecipazione del super tenore Andrea Bocelli in coppia con il figlio Matteo. E inoltre cresce prepotentemente la voce sulla presenza della camaleontica Virginia Raffaele al posto di Michelle Hunziker (al suo fianco nella fortunata edizione dell’anno scorso) come spalla del conduttore-cantante.

Gli scenari di Arca

Francesco Arca è rimasto molto male quando, all’ultimo giro, si è visto soffiare il ruolo di inviato a “Portobello” da un altro attore, Paolo Conticini. Era lui il prescelto di Antonella Clerici, poi qualcosa è andata storto. Ma per Arca potrebbero aprirsi nuovi scenari più caldi, sempre come inviato.

Asia social love

Ultimamente sui social Asia Argento si è appassionata alle storie di un personaggio borderline: Fabrizio Corona. Lei ripubblica le storie di lui, che ricambia con like su like. Amore in vista?

Il calciatore playboy

Il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan ha trovato una nuova simpatica amica nelle notti milanesi. A fargli compagnia c’è la “pierre” Ginevra, ex fidanzata di un altro campione, Paulo Dybala della Juventus.

La Henger canterina

A tre mesi di distanza dall’uscita del primo singolo “Boomerang”, Mercedesz Henger torna in pista come cantante. La figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi canterà e ballerà nella sua seconda canzone della carriera, prodotta da Ben Dj, dj molto noto a Milano. La rincorsa al fenomeno Elettra Lamborghini è appena cominciata.

Politically (s)correct

I cagnolini di Roma contro il sindaco

Barboncini e meticci del centro della Capitale sono in rivolta contro la sindaca Raggi dopo la sua sprezzante risposta alla grande manifestazione di protesta dei cittadini romani contro il degrado. Considerano infamante che lei preferisca i cuccioli della periferia.

A Roma la pausa caffè è a casa di...?

Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo fanno una pausa caffè prima del red carpet, Franco Bassanini e Linda Lanzillotta sono di casa, mentre il ministro Giovanni Tria è ospite della serata finale. Il salotto vip della Festa del Cinema è il luogo dove rilassarsi, padrona di casa Anna Boccaccio Cipolletta.

Crisi per una coppia chic di Milano?

Se ne parla da mesi nei salotti chic della Milano che conta. Tra una ex modella e il marito manager i rapporti sono ai ferri corti. E la bella signora avrebbe già una relazione importante con un altro super manager... magari più giovane.

