Da “Chi”

Piccole star crescono

megghi galo 14

Solo un’italiana, la giovane influencer Megghi Galo, è stata scelta per partecipare, a Istanbul, alle riprese del remake del film americano “Charlie’s Angels” accanto a Kristen Stewart, celebre per la saga “Twilight”. Piccole star crescono…

Arriva il “DopoFestival”

Dopo aver annunciato su “Chi” le manovre del Festival di Claudio Baglioni, adesso è il turno di svelare chi ci potrebbe guidare il DopoFestival. Emerge una simpatia del conduttore per il duo comico Pio e Amedeo, rivelazione targata “Emigratis” e Italia 1, nonché futuri ospiti di “C’è posta per te” con Mario Balotelli. Al loro fianco dovrebbe esserci un grande nome, a sorpresa, che al momento è al vaglio del cantante e direttore artistico.

Arriva Kabir

KABIR BEDI

Su “Chi” avevamo svelato che Alvin avrebbe accettato la proposta della produzione di calarsi nei panni di concorrente come fece Simona Ventura tre anni fa. Dunque chi sarà l’inviato della prossima “Isola dei Famosi”? Al momento il nome in pole position è quello di Kabir Bedi, il mai dimenticato Sandokan, nonché ex naufrago del reality.

stefano de martino e gilda ambrosio

Gilda dimentica De Martino

L’ex fidanzata di Stefano De Martino, la blogger e influencer Gilda Ambrosio, ha un nuovo amore: si chiama Marc. Professione modello.

E De Martino…

gilda ambrosio 30

Dopo un timido tentativo di riavvicinamento a Belen Rodriguez, andato a vuoto, Stefano De Martino ha prenotato le vacanze invernali a Sankt Moritz. In casa avrà un’ospite speciale: l’ex madre natura Paola Di Benedetto, molto amica della sorella del ballerino. Paola, dunque, non passerà il Capodanno con il fidanzato Federico Rossi del duo Benji&Fede. Ma lo raggiungerà dopo. Forse…

megghi galo 7

Politically (s)correct

Il governo approda su Netflix

Si parla di tutti, da Roberto Fico a Luigi Di Maio fino a Marco Travaglio e Dagospia nel nuovo film scritto da Enrico e Carlo Vanzina e diretto (dopo la scomparsa di quest’ultimo) da Marco Risi. “Natale a 5 stelle” è satira e fa ridere. Chissà se rideranno i suoi protagonisti.

La Gelmini apre un blog

renato brunetta

Ha scelto una ribalta popolare come lo show domenicale di Canale 5 l’ex ministro Mariastella Gelmini per lanciare la sua battaglia per contrastare i problemi, a volte drammatici, dell’adolescenza. Attraverso il Blog di Stella, esperti, genitori e ragazzi potranno scrivere, discutere e proporre leggi da portare subito in Parlamento.

Anche Brunetta si dà al vino

Non solo Massimo D’Alema e Bruno Vespa, anche l’ex ministro Renato Brunetta, agguerritissimo nemico del governo gialloverde, si diletta nel produrre vino. Un vino sopraffino chiamato “Mater Divini Amoris”.

KABIR BEDI1 mariastella gelmini 1