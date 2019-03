IL CINEMA DEI GIUSTI - ''FRATELLI NEMICI'' È TESO, PIACEVOLISSIMO, BEN GIRATO, ANCHE SE ASSOLUTAMENTE UGUALE AD ALTRI 50 FILM AMERICANI ED EUROPEI. VANTA PERÒ LA CURIOSITÀ DI ESSERE STATO IL PRIMO POLIZIESCO MESSO IN CONCORSO A VENEZIA. LA BARZELLETTA DEI DIECI EURO PUÒ RIVENDERSELA SALVINI. DUE MAROCCHINI VANNO A CHIEDERE SOLDI PER STRADA. UNO TORNA A MANI VUOTE, L'ALTRO CON LA BORSA PIENA DI DIECI EURO, PERCHÉ…

Marco Giusti per Dagospia

Fratelli nemici di David Oelhoffen

fratelli nemici

Due fratelli. Uno ha scelta la cattiva strada. L’altro è diventato poliziotto. La storia ve la potete immaginare. Anche perché due fratelli, per quanto nemici, sono sempre fratelli. E il quartiere dove sono nati rimane il quartiere. In questo polar franco-belga, Fratelli nemici, assolutamente ben scritto e ben diretto da David Oelhoffen, i due fratelli sono interpretati da due star molto amate al di là delle Alpi, Matthias Schoenarts, il violento Manuel, e Reda Keleb, il poliziotto Driss. Come potete aspettarvi è un Gomorra alla francese, con gli arabi al posto dei napoletani. Ma le dinamiche rimangono più o meno quelle.

fratelli nemici

Due fratelli crescono insieme per la strada, poi uno, Driss, diventa poliziotto e l'altro, Manuel, spacciatore in quel di Parigi. Dopo la morte di un confidente, poliziotto e spacciatore si riuniranno per regolare i conti. Qualcosa è andato storto al colpo di Manuel. E qualcosa non funziona nel piano di Driss. Ma non solo. Ci sono anche belle ragazze, Sabrina Ouazami, Gwendolyn Gouventec.

Teso, piacevolissimo, ben girato, anche se assolutamente uguale a altri cinquanta film americani e europei. Fratelli nemici vanta però la curiosità di essere stato il primo poliziesco messo in concorso a Venezia. David Oelhoffen ha fatto però film più ambiziosi, come Lois des hommes con Viggo Mortensen.

fratelli nemici

Grande la barzelletta dei dieci euro che può rivendersi Salvini. Due marocchini, Mohamed e Ahmed, vanno a chiedere soldi per strada. Uno torna a mani vuote, l'altro con la borsa piena di dieci euro. Il primo chiedeva e basta, il secondo chiedeva: Mi mancano dieci euro per tornare in Marocco... E ha fatto il pieno. In sala da ieri.

fratelli nemici fratelli nemici