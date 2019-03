COME SAREBBE “GOMORRA” SENZA PAROLACCE? – VIDEO! I THE JACKAL METTONO IN SCENA LA VERSIONE “POLITICAMENTE CORRETTA” DELLA SERIE TV – I MOTORINI CON LE ASSICURAZIONI, LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, IL GRATTINO ALLA MACCHINA E L’ESAME DI DIRITTO PRIVATO: IL RISULTATO È SPASSOSO

Da www.corriere.it

La popolare serie tv italiana «Gomorra» viene criticata per la violenza delle scene e la volgarità del linguaggio. I Jackal rispondono con ironia e mettono in scena la versione «politicamente corretta». A dargli una mano anche Arturo Moselli che in Gomorra interpreta il ruolo di Sangue Blu.

