SAN SIRO STREGATO: COME UN ANNO FA CON LA SVEZIA, UN ALTRO ZERO A ZERO A MILANO CONDANNA L’ITALIA: ALLE FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE VA IL PORTOGALLO – DOMINIO AZZURRO NEL PRIMO TEMPO, IMMOBILE SPRECONE – BONUCCI: "I FISCHI? LA MAMMA DEGLI IMBECILLI E' SEMPRE INCINTA" – IN TRIBUNA SI RIVEDE TAVECCHIO: "POST-MONDIALE DRAMMATICO". E SU VENTURA…