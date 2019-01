“E’ UN URAGANO CHE TRAVOLGE TUTTI” - “TV BLOG” IN LODE DI DAGO OSPITE A “CARTABIANCA”: “È UN ‘CAVALLO PAZZO’, INTESO COME IMPREVISTO NON PRESENTE IN SCALETTA. NON ESISTONO REGOLE E IL CONDUTTORE NON HA LA FORZA – E FORSE NEMMENO L’INTERESSE – DI DOMARLO. “MA CHE FINE A FATTO MARIA ELENA BOSCHI?”, “PERCHÉ RENZI NON PARLA?”. IL FONDATORE DI DAGOSPIA È UN FIUME DI DOMANDE CHE MARTINA NON RIESCE A SCANSARE…” - VIDEO