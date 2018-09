27 set 2018 19:09

COSE MAI VISTE: CALTAGIRONE CAZZIA IL DIRETTORE DEL ''MATTINO'' SULLA PRIMA PAGINA DEL QUOTIDIANO! ''PER QUALCHE INCOMPRENSIBILE CONTRATTEMPO NÉ IO NÉ MIA FIGLIA AZZURRA SIAMO STATI AVVERTITI DELLA CERIMONIA PER LA TARGA IN MEMORIA DI GIANCARLO SIANI. NON VORREI CHE LA NOSTRA ASSENZA POSSA ESSERE INTERPRETATA COME DISINTERESSE O DISAPPROVAZIONE. E NON LE NASCONDO CHE SE L'AVESSI SAPUTO PRIMA…'' - ALLA CERIMONIA C'ERANO IL FRATELLO DI SIANI E ROBERTO FICO, MA NON GLI EDITORI