SALVINI SUL PALCO DEL ''MAURIZIO COSTANZO SHOW'' CANTA ''10 RAGAZZE'' CON MARA VENIER
DAGO-VIDEO-FLASH! - SALVINI SUL PALCO DEL ''MAURIZIO COSTANZO SHOW'' CANTA ''10 RAGAZZE'' CON MARA VENIER E LA REGIA DI MOGOL. MAHMOOD RIDE, POI CANTA A CAPELLA ''SOLDI'' (MA NON IMPROVVISA NESSUN DUETTO COL VICEPREMIER)-
STORMIR DI FRONGIA - FU L'ASSESSORE GRILLINO ED EX BRACCIO DESTRO DELLA SINDACA A CHIEDERE A PARNASI DI ASSUMERE UNA SUA AMICA, NON IL CONTRARIO: LE CIMICI PIAZZATE DAI PM HANNO REGISTRATO LA RICHIESTA E SBUGIARDANO LA VERSIONE DI COMODO DEI DUE - LA RACCOMANDAZIONE NON SI CONCRETIZZO' SOLO PERCHE' POCO DOPO PARNASI FU ARRESTATO - LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER IL GRILLINO CHE FINE HA FATTO? DOVEVA ARRIVARE ENTRO IERI...
VIENI IN APPLE E NON USCIRE MAI PIU' - CARTA DI CREDITO, TV E FILM IN STREAMING, PACCHETTI MENSILI DI GIOCHI E NOTIZIE, MUSICA. DA 10 A 50 DOLLARI AL MESE PER FARSI AVVILUPPARE DALL'UNIVERSO DI CUPERTINO, CHE PROMETTE DI NON VENDERE I NOSTRI DATI DIVERSAMENTE DAGLI ALTRI. BASTERÀ? - LA BUONA NOTIZIA PER TIM COOK È CHE YOUTUBE RINUNCIA A FARE IL PRODUTTORE TV. COME DICEVA BARRY DILLER, IL MERCATO È SATURO…
"LA JUVE MI DEVE DUE TRATTORI" – PARLA IL PADRE DEL TALENTO DELLA JUVE E DELLA NAZIONALE MOISE KEAN: “MIO FIGLIO TIFAVA INTER E AMAVA OBA OBA MARTINS, IL MIO SANGUE E’ BIANCONERO MA HO UN PROBLEMA CON LA JUVE: LA SOCIETA' NON MI DA' PIU' I BIGLIETTI E..." – A ''UN GIORNO DA PECORA'' DILAGA: ''SALVINI? SONO LEGHISTA, I MIGRANTI? AIUTIAMOLI A CASA LORO”
CAFONALINO – GIORNALISTI ROMANI A RACCOLTA ALLA GALLERIA ALBERTO SORDI PER LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO NOIR DI GIUSEPPE DI PIAZZA (“IL MOVENTE DELLA VITTIMA”) – L’ATTRICE GRETA SCARANO LEGGE ALCUNI ESTRATTI DEL LIBRO DI FRONTE A ENRICO VANZINA, FULVIO ABBATE, MARISELA FEDERICI – SUL PALCO GAETANO SAVATTERI E UN ARZILLISSIMO PAOLO MIELI (SARÀ L’EFFETTO DELLE FOTO DI GIULIA SARTI?)
A SPASSO CON SATURNO – QUANDO IL DIO ROMANO DELL’ETA’ DELL’ORO SCAGLIÒ UN FULMINE SULLA TERRA CHE COLPI' LA MAREMMA TOSCANA FACENDO COSÌ ZAMPILLARE DAL CRATERE DI UN VULCANO DELL’ACQUA TIEPIDA E SULFUREA, NON POTEVA CERTO IMMAGINARE DI AVER DATO VITA AI PIACERI DELLE TERME DI SATURNIA…
SIAMO TUTTI MALATI IMMAGINARI? – È IN ATTO UN’EPIDEMIA DI ALLERGIE E INTOLLERANZE AL CIBO, MA MOLTE SONO FALSE. BASTA SENTIRE LA PANCIA GONFIA PER DICHIARARSI MALATI, IN REALTÀ SOLO IL 3% SOFFRE DAVVERO DI ALLERGIE ALIMENTARI – CI SI FIDA DI TEST FAI DA TE E CONSIGLI NON SCIENTIFICI. SE VOLETE SAPERE SE SIETE DAVVERO INTOLLERANTI DOVETE… - IL TWEET DI ZEROCALCARE: ''INTOLLERANZA AL LATTOSIO? SE CHIAMAVA CACARELLA E TE L'ACCOLLAVI IN SILENZIO''