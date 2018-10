Alberto Dandolo per ''Oggi''

IN PUBBLICO LO ELOGIA MA IN PRIVATO LO DISTRUGGE

Il cantante pubblicamente osanna il famoso collega rinchiuso nella Casa del Grande Fratello Vip. In privato, però, non lesina commenti al vetriolo e piccanti critiche. Di chi stiamo parlando?

L’EX CONDUTTRICE SPINGE PER TORNARE IN ONDA

L’ex conduttrice Rai epurata e poi riammessa in azienda sta cercando in tutti i modi di tornare in video. Sembra che abbia smosso anche un potente politico leghista e che sia disposta a tutto per riavere un posto al sole. Chi è?

LE NOTTI TRASGRESSIVE DEL MARITO PERFETTO

È un attore molto amato, ha una bella moglie e due figli. Ha una vita irreprensibile tutta lavoro e famiglia. A Milano però si mormora di alcune sue notti molto trasgressive e ad alto tasso etilico. Ne sarà a conoscenza la sua dolce metà?

AGNELLI STIMA MOLTO MELANIE WINIGER

In grande ascesa, nell’universo Juventus, la stella di Melanie Winiger, 39, molto stimata dai vertici bianconeri e in particolare dal numero uno Andrea Agnelli, 42. Si sussurra che il presidente della Juve non perda occasione per coinvolgere l’affascinante attrice svizzera negli eventi ufficiali di cui lui è protagonista. Melanie ha infatti condotto lo scorso anno il galà di presentazione del nuovo marchio Juventus e ha fatto da padrona di casa all’Assemblea generale dell’Eca (European Club Association, l’associazione che riunisce i club di calcio europei di cui Agnelli è presidente) che si è tenuta a Spalato, in Croazia, il 10 settembre scorso.

SELVAGGIA LUCARELLI ALLA CORTE DI MARIA?

Negli studi Mediaset di via Tiburtina, a Roma, si mormora che Maria De Filippi, 56, stia già lavorando alla prossima edizione di Amici. Si dice anche che abbia in mente di rinnovare la giuria dell’edizione serale e che abbia iniziato a corteggiare nientemeno che Selvaggia Lucarelli, 44. Riuscirà a strappare alla storica “nemica” Milly Carlucci la sua giurata più irriverente? E, se sì, come? Ah, saperlo…

MANILA NAZZARO SOGNA «BALLANDO»

Manila Nazzaro, 41, che dovrebbe presto tornare in tv alla guida di un programma di moda, sta imperversando come conduttrice su una importante emittente radiofonica. I soliti bene informati sostengono che però il sogno dell’ex Miss Italia sia quello di prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Riuscirà la bella conduttrice pugliese a fare breccia nel cuore di Milly Carlucci, 64? Ah, saperlo…

ANDREA BOCELLI SUPER OSPITE A SANREMO CON SUO FIGLIO

Si mormora che Andrea Bocelli, 60, e suo figlio Matteo, 21, saranno i super ospiti della prima puntata del prossimo Festival di Sanremo. Pare che il tenore tenga molto alla promozione del nuovo album Sì, a cui ha collaborato proprio Matteo.

L’AMORE SEGRETO DI GABRIEL GARKO

In quel di Zagarolo si mormora che Gabriel Garko, 46, abbia un nuovo e tormentato amore, molto più giovane di lui e lontano dalle luci della ribalta. A quanto pare, non vuole rendere pubblica questa sua nuova storia. Come mai? Ah, saperlo...

BIANCA GUACCERO SMENTISCE IL FLIRT CON LUCA BIZZARRI

Bianca Guaccero, 37, star di Detto Fatto, ha smentito in diretta tv le voci su un suo flirt con l’attore e conduttore Luca Bizzarri, 47. Gira voce che il cuore di Bianca abbia ricominciato a battere per un altro uomo. Ma vige il riserbo più assoluto.

