Alberto Dandolo per ''Oggi''

MAYA SANSA SBARCA ALLO ZECCHINO D’ORO

A Viale Mazzini gira voce che la talentuosa Maya Sansa, 43, sarà una delle protagoniste di una nuova fiction sulla storia dello Zecchino d’oro. Si mormora che la bella attrice avrà un ruolo di primo piano in questo nuovo progetto televisivo. È però escluso che possa interpretare Mariele Ventre, mitica direttrice del coro dell’Antoniano.

A chi andrà? Ah, saperlo...

IVANA ICARDI È NEL CAST DEL «GF NIP»

A Cologno Monzese fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello nip (senza famosi) che avrà come opinionisti Iva Zanicchi e un riconfermatissimo Cristiano Malgioglio. Possiamo anticiparvi che tra i concorrenti figura anche Ivana Icardi, 23, sorella del bomber interista Mauro, nota alle cronache per il suo rapporto “bellicoso” con la cognata Wanda Nara. Come reagirà la fumantina consorte del calciatore argentino quando apprenderà la notizia? Ah, saperlo...

«THE VOICE OF ITALY» NON HA I SOLDI PER PAGARE LA BRUNI

Sapete qual è la vera ragione per cui Carla Bruni, 51, non sarà uno dei giudici della nuova edizione di The Voice of Italy, come auspicato dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero? Il cachet! Si mormora infatti che l’ex modella abbia chiesto una cifra esorbitante per approdare allo show. Al suo posto ci sarà Gigi D’Alessio, che si sarebbe “accontentato” di una cifra infinitamente più bassa. Quanto incasserà il cantante napoletano?

RICCARDO FOGLI E LE PILLOLINE MALANDRINE

Si dice che Riccardo Fogli, 71, probabile vincitore dell’Isola dei famosi, abbia chiesto alla produzione del reality di avere in dotazione per la trasferta, oltre alla scorta di preservativi standard, anche una confezione delle cosidette pilloline blu che “aiutano”

le performance amorose. Sarà vero? Se sì, perché? Ah, saperlo...

LA FIGLIA DEL CANTAUTORE PARTECIPA AL REALITY

Una delle tre figlie femmine di Cristiano De André parteciperà alla nuova edizione del GF. Quale?

A «UNO MATTINA ESTATE» LA GIORNALISTA STIMATA DA SALVINI

Chi è quella giornalista stimatissima da Matteo Salvini che condurrà a sorpresa la prossima edizione di Uno Mattina Estate? Ah, saperlo...

S’INNAMORA DELL’ATTORE PORNO: SUA MAMMA È DISPERATA

La nota attrice in declino è disperata. Pare che il suo unico figlio si sia innamorato di un controverso attore porno. Di chi stiamo parlando?

Alberto Dandolo per ''Oggi''

CRISTINA PARODI ORFANA DELLA SUA «PRIMA VOLTA»

A Viale Mazzini si sussurra che per Cristina Parodi, 54, sia un momento assai delicato da un punto di vista professionale. Pare infatti certo che La prima volta, programma che la signora Gori conduce la domenica pomeriggio su Rai 1, non sarà confermato la prossima stagione. Chi e con quale format sarà occupato in autunno il suo posto? Ah, saperlo...

LA BARALE INCONTRA IN SEGRETO COSTANZO

Tra Paola Barale, 51, e Maurizio Costanzo c’è da sempre un rapporto di grande e affetto e di reciproca stima professionale. Nei giorni scorsi, i due hanno avuto un incontro informale a Roma per discutere, pare, di un nuovo progetto di lavoro. I soliti ben informati mormorano di un possibile ritorno di entrambi il prossimo autunno nella domenica pomeriggio di Canale 5. Solo fanta-tv? Ah, saperlo...

LA CANALIS SPOPOLA IN GERMANIA E IN AUSTRIA

Elisabetta Canalis, 40, sta vivendo un momento d’oro sul versante privato e professionale. In pochi sanno che la bella Ely è assai amata anche nei Paesi di lingua tedesca e che in Germania è diventata una vera e propria icona grazie ad una famosa campagna pubblicitaria. A breve, sbarcherà anche in Austria: è infatti attesa a Vienna per un importante e segretissimo progetto. Di cosa si tratta? Ah, saperlo...

IL NOTO AGENTE PREPARA UN FORMAT NUOVO PER LA RAI

Il noto e chiacchierato agente sta segretamente lavorando a un nuovo format che andrà in onda a breve su una rete Rai. Chi è e di cosa si tratta? Ah, saperlo...

UN PROGETTO INEDITO PER L’EX TRONISTA AMATO DA MARIA

L’ex tronista è assai amato dal pubblico ed è assai stimato da Maria De Filippi. Pare che per lui sia allo studio un progetto televisivo nel quale avrà un ruolo inedito. Cosa bolle in pentola?

