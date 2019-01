Alberto Dandolo per ''Oggi''

raffaello tonon prima e dopo il chirurgo

LA CHIOMA TURCA DI TONON

Recentemente in molti hanno notato la chioma rinfoltita di Raffaello Tonon, 39. Si mormora che l’opinionista sia addirittura volato in Turchia per fare questo “restyling” alla sua capigliatura...

VLADIMIR LUXURIA CERCA L’AMORE

«Per questo 2019 mi auguro di trovare l’amore vero. Dopo tante delusioni spero di incontrare l’uomo della mia vita e sposarmi», ha detto a Oggi Vladimir Luxuria, 53 . Riuscirà la conduttrice a realizzare il suo sogno? Ah, saperlo...

L’EX VELINA LUDOVICA INNAMORATA DEL NIPOTE DI GABER

L’ex velina di Striscia la notizia Ludovica Frasca, 26, ha archiviato del tutto la storia con Luca Bizzarri. Ora gira voce che il suo cuore batta per Lorenzo Luporini, nipote del grande Giorgio Gaber e di Ombretta Colli. Flirt passeggero o vero amore? Ah, saperlo...

marta flavi

ANDREA DAMANTE SBARCA IN HONDURAS?

Fervono i preparativi per la prossima edizione de L’Isola dei famosi che andrà in onda a fine gennaio con al comando Alessia Marcuzzi, 46. A Cologno Monzese si mormora che l’ex tronista ed ex fidanzato di Giulia De Lellis, Andrea Damante, 28, farà parte del nuovo cast. In che ruolo? Ah, saperlo...

MARTA FLAVI TROVA MARITO

Marta Flavi, 67, non è più single! La conduttrice ed ex signora Costanzo ha un fidanzato di cui si dice molto innamorata. Trattasi di un famoso e facoltoso notaio milanese. Si mormora che i due siano in procinto di andare a convivere. A quando il grande passo?

AMA LA MODA E IL BALLO MA VUOLE SPOSARE IL SUO FIDANZATO

È un volto tv esperto di moda e ama il ballo. Si mormora che sia in procinto di sposarsi con il suo giovane fidanzato. Chi è?

IN PUBBLICO SONO UNA COPPIA AFFIATATA. IN PRIVATO, LUI...

È una conduttrice famosa ed è sposata da molti anni. In pubblico lei e il marito appaiono in perfetta armonia. Sembra però che lui non disdegni frequenti scappatelle. Di chi stiamo parlando?

ludovica frasca

DICE SEMPRE DI AMARE LE DONNE MA È INNAMORATO DI UN MUSICISTA

L’ex ballerino si dichiara single e amante delle belle donne. Tutti sanno però che subisce da sempre il fascino maschile e che è “segretamente” fidanzato con un aspirante musicista di origini napoletane. Chi è?

