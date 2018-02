naike rivelli

Alberto Dandolo per ‘Oggi’

NAIKE RIVELLI DICE NO A «L’ISOLA DEI FAMOSI»

Nel tentativo di rianimare le dinamiche interne al cast dell’Isola dei Famosi, la produzione ha pensato di far naufragare nuovi concorrenti. La prima convocata è stata Naike Rivelli, 43, che però ha rifiutato. Perché?

L’INVIATA DI «STRISCIA» RAJAE RUBA IL FIDANZATO ALLA MARINI

Gira voce che Rajae Bezzaz, 27, inviata di punta di Striscia la Notizia amata da Antonio Ricci vivrebbe una travolgente passione con Stefano Maniscalco, karateka ed ex fiamma di Valeria Marini. Come avrà reagito l¹ex star del Bagaglino alla notizia? Ah, saperlo...

elisa isoardi

UNA EX MISS PUÒ INSIDIARE I SOGNI DI ELISA ISOARDI

Elisa Isoardi, 35, ha un grande sogno: tornare a condurre La prova del cuoco, programma di punta di Rai 1 che il prossimo anno potrebbe essere orfano della sua storica conduttrice Antonella Clerici. A insidiare l’ascesa della “signora Salvini” nel contenitore culinario ci sarebbe una ex Miss sposata bene e molto amata dai poteri forti. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

A PIERINO I MONDIALI MEDIASET

A Cologno Monzese dicono che sarà Piero Chiambretti, 61, la star dei prossimi Mondiali di calcio firmati Mediaset. Come avrà reagito Nicola Savino, inizialmente dato per favorito? Ah, saperlo...

L’AIUTINO PER EMANUELE FILIBERTO

Emanuele Filiberto di Savoia, 45, si è appassionato al mondo della radio e farebbe di tutto per avere una sua trasmissione, aiutato da una burrosa conduttrice di Radio Zeta. Di chi parliamo?

MAX BIAGGI DIMENTICA BIANCA E DICE NO ALLA TV

Michelle Carpente, 29, attrice romana, è la nuova fidanzata di Max Biaggi, 46.

E pensare che solo pochi giorni fa i vertici Mediaset avevano tentato di convincere l’ex pilota a sbarcare all¹Isola dei famosi per chiarirsi con la sua ex, la naufraga Bianca Atzei, 30...

LUBAMBA DAL CARCERE DI REBIBBIA AL «GF VIP»

Sylvie Lubamba, 45, dopo aver pagato il suo debito alla giustizia è tornata in tv. L¹ex showgirl di origini congolesi è ospite fissa dei pomeriggi di Canale 5 dove riscuote le simpatie del pubblico e degli addetti ai lavori. Si mormora che sia addirittura in pole per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ci riuscirà? Ah, saperlo...

L’IDOLO TEEN AMA LA MILF?

Lui è il leader di una band che ha spopolato all’ultimo Festival di Sanremo. È idolo delle ragazzine ma ama frequentare donne mature. Si mormora che una benestante signora abbia perso la testa per lui...

LA SCIURA AMA I GIOVANI ARTISTI

Lei è un’attrice radical chic sposata bene. A Milano però sono ormai note le sue scorribande notturne con giovani e attraenti artisti. Pare che di uno di loro si sia davvero innamorata. Chi è? Ah, saperlo...

SE IL FIDANZATO GELOSO SAPESSE...

Si mormora che la showgirl straniera abbia ben più che un debole per uno statuario modello un po’ fluido. Come reagirà il di lei famoso e geloso fidanzato? Ah, saperlo...

