Alberto Dandolo per ‘Oggi’

LA VENIER E MAX BIAGGI, COSA BOLLE IN PENTOLA?

Mara Venier, 67, e Max Biaggi, 46, amici di vecchia data, si sono incontrati qualche giorno fa a Milano. I due hanno pranzato insieme trattenendosi a parlare per molte ore.

Un mistero l’oggetto della loro lunga conversazione. Ha forse a che fare con l’Isola dei famosi in cui Bianca Atzei, ex fidanzata di Max, è concorrente?

MONICA LEOFREDDI RIPARTE DALLA RADIO

Nuovi progetti al via per la brava Monica Leofreddi, 52, dopo la chiusura del suo Verdetto Finale. Archiviata per ora la tv, sembra che la conduttrice ricomincerà da un programma tutto suo su una emittente radiofonica nazionale molto importante. Quale? E a quando il suo debutto? Ah, saperlo...

ANTONELLA MOSETTI PRESTO NONNA?

La biondissima Asia Nuccetelli, 21, figlia di Antonella Mosetti, 42, da qualche tempo è andata a convivere con il suo nuovo fidanzato Gianfranco Battistini, prestante e facoltoso surfista. Sembra che questo amore stia assai cambiando le priorità della vivace Asia: niente più “ritocchini”, trucco pesante e movida notturna. Anzi! I due piccioncini vorrebbero metter su famiglia e fare un bambino. La Mosetti diventerà nonna?

BELÉN E NINA MORIC, CHE GUERRA!

Sempre più tesi i rapporti tra Nina Moric, 41 e Belén Rodríguez, 33. Molto presto le due ex di Fabrizio Corona si incontreranno in tribunale. Nina deve rispondere di diffamazione: tempo fa aveva definito la showgirl argentina «viado» e molto altro ancora! Marcello D’Onofrio, avvocato di quest’ultima, promette battaglia. Chi la spunterà? Ah, saperlo...

DANIELA MARTANI BLOCCATA SUI SOCIAL PERCHÉ VEGANA

Daniela Martani, 45, ex gieffina ed ex hostess di Alitalia, ora paladina del più sfrenato veganismo, si è trasferita a Sanremo per tutto il periodo del Festival. Perché? Ancora non lo sappiamo con precisione. Di certo, però, Dani è molto nervosa e scoraggiata per i continui attacchi che subisce sul web. Un gruppo di accaniti anti-vegani è infatti riuscito a bloccare per lungo tempo i suoi profili social.

La vivace Martani non ha intenzione di arrendersi: sembra che abbia minacciato di legarsi davanti alla sede sanremese della Polizia postale in caso di altri “attacchi”. Lo farà durante la kermesse canora o subito dopo?

Ah, saperlo...

LA CONDUTTRICE TORMENTA IL DIRETTORE DI RETE

Lei è una conduttrice dalle grandi ambizioni. Pare stia tormentando il nuovo direttore di rete per avere una promozione e un nuovo programma. Pare stia facendo leva sulla loro antica e intima amicizia. Chi è?

LA SHOWGIRL È PRONTA PER IL PROSSIMO «GF VIP»

Lei è una ex showgirl molto simpatica che ha appena scontato il suo debito con la Giustizia. Per lei si mormora che si apriranno le porte della prossima edizione del Gf Vip. Di chi stiamo parlando?

IL MODELLO PUNTA LA BELLISSIMA LATINA

Lui è un modello palermitano: è bello e attira sia uomini sia donne. Soprattutto, potenti. Ma lui ha le idee chiare: sembra che voglia conquistare a tutti I costi una famosa showgirl latina. Chi è lei?

