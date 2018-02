mara venier

Alberto Dandolo per ‘Oggi’

PER MARA VENIER ANCHE UN FILM

Per Mara Venier, 67, è un momento d¹oro. Al grande successo dell’Isola dei Famosi, dove imperversa come super opinionista, si potrebbe aggiungere un nuovo progetto. Si mormora di un suo ritorno come protagonista di un film d’autore sul grande schermo.

Per zia Mara è forse pronta una sceneggiatura scritta ad hoc? Ah, saperlo…

caterina balivo

BALIVO VUOLE «QUELLI CHE IL CALCIO»

Gira voce che Caterina Balivo, 37, abbia voglia di sperimentarsi in nuovi progetti professionali. Si sussurra che stia prendendo lezioni sul mondo del pallone perché il suo desiderio più grande sarebbe quello di condurre Quelli che il calcio il prossimo anno (oggi lo conducono Luca e Paolo). Ci riuscirà?

BENEDETTA VUOLE SCAPPARE DALLA RAI

A Milano si mormora che la simpatica Benedetta Parodi, 45, sia molto delusa dalla sua esperienza in Rai e che stia meditando di ”barattare” la sua uscita dalla tv pubblica a cui è legata da un contratto biennale. Si dice che potrebbe ben presto rientrare in Real Time alla guida di nuovi programmi. Ci riuscirà? Ah, saperlo…

benedetta parodi

ORA STUDIANO UN PROGRAMMA PER SABRINA

Gira voce che l'ottima Sabrina Impacciatore, 49, abbia riscosso dopo la sua esperienza al Dopofestival grandi consensi ai piani alti di Viale Mazzini. Pare che sia allo studio per l'ex ragazza pon-pon di "Domenica In", epoca Boncompagni-Ghergo, un programma di seconda serata cucito su di lei su una delle tre reti di mamma Rai. Cosa bolle in pentola? Ah, saperlo…

daniela ferolla

DANIELA FEROLLA SEMPRE PIÙ AMATA...

Grande ascesa in Rai per la brava Daniela Ferolla, 33. La conduttrice di Linea Verde è molto apprezzata ai piani alti di Viale Mazzini. Tanto che presto si spalancheranno per lei porte di una storica trasmissione dell’emittente. Quale? Ah, saperlo...

daniela ferolla miss italia

IL VIAGGIO DELLA SPERANZA DELLA CONDUTTRICE DISOCCUPATA

Cosa ci faceva nei giorni scorsi la nota conduttrice disoccupata su un treno Milano-Roma? Chi doveva incontrare con tanta urgenza nella capitale? E perché?

LA STORIA D’AMORE DELLE DUE AMICHE DI LUNGO CORSO

Le due artiste famose sono amiche da tempo. Entrambe sposate bene, sono simbolo di femminilità ed erotismo. Tra le due però vi è una passionale storia d’amore che dura da anni. Chi sono?

L’EX STARLETTE FA GIRARE LA TESTA ALL¹ALLENATORE (SPOSATO)

Lui è un allenatore di calcio assai famoso. Sposato e con prole, non rinuncia a frequenti tradimenti e scappatelle. L’ultima? Con una ex showgirl caduta in disgrazia. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

sabrina impacciatore sabrina impacciatore sanremo cristina parodi daniela ferolla daniela ferolla patrizio roversi