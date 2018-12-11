DANDOLO-FLASH! - NELLA PUNTATA DI ''LE MIRABOLANTI AVVENTURE DI CORONA NEL BOSCO'' (DI ROGOREDO), GLI SCENEGGIATORI SI SONO DIMENTICATI UN DETTAGLIO: IL ROLEX DAYTONA CHOCOLATE DA 30MILA EURO AL POLSO! - LUI DICE AGLI INFERMIERI, ''MI SONO FATTO 6 ANNI DI CARCERE, SO COME FUNZIONA'' EPPURE SI BUTTA IN MEZZO AI PEGGIORI SPACCIATORI E TOSSICI DI MILANO, CHE PER 20 EURO AMMAZZEREBBERO LA NONNA, CON CATENA D'ORO E CRONOGRAFO DA COLLEZIONE…

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FABRIZIO CORONA CON ROLEX DAYTONA CHOCOLATE FABRIZIO CORONA CON ROLEX DAYTONA CHOCOLATE

 

 

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