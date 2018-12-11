FABRIZIO CORONA CON ROLEX DAYTONA CHOCOLATE
FABRIZIO CORONA CON ROLEX DAYTONA CHOCOLATE FABRIZIO CORONA CON ROLEX DAYTONA CHOCOLATE
DANDOLO-FLASH! - NELLA PUNTATA DI ''LE MIRABOLANTI AVVENTURE DI CORONA NEL BOSCO'' (DI ROGOREDO), GLI SCENEGGIATORI SI SONO DIMENTICATI UN DETTAGLIO: IL ROLEX DAYTONA CHOCOLATE DA 30MILA EURO AL POLSO! - LUI DICE AGLI INFERMIERI, ''MI SONO FATTO 6 ANNI DI CARCERE, SO COME FUNZIONA'' EPPURE SI BUTTA IN MEZZO AI PEGGIORI SPACCIATORI E TOSSICI DI MILANO, CHE PER 20 EURO AMMAZZEREBBERO LA NONNA, CON CATENA D'ORO E CRONOGRAFO DA COLLEZIONE…-
FABRIZIO CORONA CON ROLEX DAYTONA CHOCOLATE
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BELIN, BELEN! – LA SHOWGIRL FA IMPAZZIRE I MORTI DI FI*A DI INSTAGRAM CON UN VIDEO SELFIE IN VASCA DA BAGNO – BELEN FA LE BOLLE E FA INTRAVEDERE LE TETTE E LE COSCE: IL PRECEDENTE DELLA SEXY DOCCIA – VIDEO E FOTOGALLERY BOLLENTE
STACCATE LA CORRENTE – CON UN TRISTISSIMO VIDEO DAL DIVANO (LICENZIATE IL SOCIAL MEDIA MANAGER) ROBERTO GIACHETTI E ANNA ASCANI ANNUNCIANO LA LORO CANDIDATURA AL CONGRESSO DEL PD: “NON SIAMO UNA CORRENTE, MA IL CONGRESSO NON PUÒ ESSERE AD APPANNAGGIO DI MARTINA E ZINGARETTI” – COSÌ SI SPACCA ANCHE L’AREA RENZIANA: IN MOLTI HANNO DECISO DI SOSTENERE IL SEGRETARIO USCENTE – L’APPELLO: DOBBIAMO RACCOGLIERE IN MENO DI 24 ORE 1500 FIRME
SIETE PRONTI A UN NUOVO SCONTRO ALL'ULTIMA AZIONE TRA ELLIOTT E VIVENDI? I FRANCESI CHIEDONO FORMALMENTE AL CDA TIM DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA, PER TENTARE L'ENNESIMO RIBALTONE - I MANAGER, CHE AVEVANO RINVIATO L'ASSEMBLEA AL 2019, SONO OBBLIGATI A CONVOCARLA ''SENZA RITARDO'', QUEI TERMINI VUOTI DEL CODICE CIVILE CHE ARRICCHISCONO GLI AVVOCATI E INTASANO I TRIBUNALI - IL TITOLO SALE, VISTO CHE RIPARTIRÀ IL RASTRELLAMENTO
LA ROULETTE NON FA LA MONACA – DUE SUORE RUBANO MEZZO MILIONE DI DOLLARI ALLA SCUOLA PER ANDARE A GIOCARE A LAS VEGAS – LE RELIGIOSE HANNO CONFESSATO TUTTO ALLA POLIZIA: AVEVANO SOTTRATTO DENARO ALLA CASSA PER CIRCA DIECI ANNI. MA LA CHIESA LOCALE LE HA GIÀ PERDONATE: “SONO PROFONDAMENTE PENTITE” – VIDEO
STERLING OVATION – L’ATTACCANTE DEL CITY È STATO BERSAGLIATO DA EPITETI RAZZISTI DA PARTE DI TIFOSI DEL CHELSEA: LUI LA PRENDE A RIDERE – LE TELECAMERE HANNO PIZZICATO UN EX MANAGER DELLA 'BRITISH TELECOM' MENTRE RIVOLGEVA INSULTI A STERLING, LUI SI DIFENDE: "NESSUN TERMINE RAZZISTA, HO SBAGLIATO MA NON SONO UN CRIMINALE. GLI HO SOLO URLATO…” - VIDEO
ANSA DA CAFONALINO – VIRGINIA RAGGI CORRE AL MAXXI AD OMAGGIARE I VERTICI DELL’AGENZIA, TIRATI A LUCIDO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO #PHOTOANSA2018. PONTE MORANDI, ROYAL WEDDING, DI MAIO E SALVINI: GLI SCATTI PIÙ ICONICI DELL’ANNO – NICOLA PIEPOLI SUL GOVERNO: “LA FORCHETTA TRA DI MAIO E SALVINI…” – ECCO CHI C’ERA
NON CI SONO PIÙ GLI ALBERGHI DI UNA VOLTA – SE SOGNATE UNA VACANZA ORIGINALE CON UNA LOCATION UNICA IN CUI SOGGIORNARE ECCO GLI HOTEL PIÙ STRANI: DAL MAGGIOLINO ALLA STANZA PIÙ IN ALTO DEL MONDO – LA LOCANDA CON UNA SOLA STANZA E QUELLA CON 10MILA CAMERE IN DODICI TORRI – ECCO IL PIÙ PROFONDO, IL PIÙ ANTICO E IL PIÙ FREDDO – E C’È UN RECORD ANCHE IN ITALIA…
MAMMA, HO MAL DI SCHIENA – TROPPE ORE CURVI A GUARDARE LO SCHERMO DELLO SMARTPHONE, ZAINI PESANTI E POCHE ORE DEDICATE ALLO SPORT: È BOOM DI MAL DI SCHIENA TRA I BAMBINI – COMPLICI ABITUDINI E POSTURE SBAGLIATE I PICCOLI COMINCIANO A SENTIRE DOLORE GIÀ A 11 ANNI: ECCO COSA FARE PER NON DIVENTARE "GOBBI"