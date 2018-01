Alberto Dandolo per Dagospia

ELISABETTA GREGORACI FLAVIO BRIATORE

Che il matrimonio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci fosse finito da tempo era cosa nota. Perlomeno a Dagospia. Gia' lo scorso febbraio scrivemmo di alcuni strani avvistamenti della signora Briatore a Parma. Chi incontrava nella citta' emiliana e dove? La Gregoraci, da un paio d'anni, dopo la sua amicizia in quel di Napoli con il panzuto calciatore Higuain, pare frequentasse un aitante imprenditore emiliano, attivo nel settore dei cosmetici.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE CON I RISPETTIVI LEGALI

Si incontravano, si mormora, in pieno centro a Parma. Dove? In un appartamento di proprieta' dell'ex “paraguru” della Guru, Matteo Cambi, amico fidato di vecchia data. Si dice che il buon Matteo abbia anche garantito alla Gregoraci un paio di campagne pubblicitarie negli ultimi mesi. Ma perche', la bella Elisabetta aveva e ha bisogno di lavorare?

briatore e gregoraci da instagram

In pochi sanno che due ore prima delle nozze la Gregoraci era, come ad ogni sposa che si conviene, nella toilette a farsi truccare. Ma tra un ombretto e una piega le sarebbe arrivato davanti un bel contrattino prematrimoniale. In quel momento scoppio' in lacrime e avrebbe voluto disertare l'altare

Nel contrattino inviatole dal futuro consorte, secondo i bene informati, ci sarebbero state due clausole:

1) in caso di divorzio, la signora si impegnava a rinunciare a qualsiasi benefit

2) in caso di prole, la rinuncia, previ accordi con il consorte, all'affidamento.

gregoraci valeria marini briatore

Si dice che furono un'amica e un familiare stretto a convincere Elisabetta a fare il grande passo. Ma il “Bullonaire” in questi anni si è poi comportato in maniera irreprensibile come dice a mezzo stampa? Chiedetelo a Raffaella Zardo e a qualche assistente giu' a Dubai...

HIGUAIN raffaella zardo gianluca vacchi raffaella zardo aida yespica claudia galanti giacomo urtis raffaella zardo e un'amica raffaella zardo aida yespica claudia galanti HIGUAIN IN PANCHINA 3 BRIATORE GREGORACI MATTEO CAMBI ISOLA DEI FAMOSI matteo cambi nudo matteo cambi

raffaella zardo 3 MATTEO CAMBI