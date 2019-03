DAVID DI CULATELLO - ENRICO VANZINA: ''CARO DAGO, HO LETTO QUELLO CHE HA DETTO FIORELLO SUI DAVID. SONO CON LUI AL 100%. UN MITO'' - DOPO FIORE, ARRIVA LA STRONCATURA DEL ''GIORNALE'': ''LA SERATA È STATA LUNGA E NOIOSA COME UN CONGRESSO DEL PARTITO DEMOCRATICO. LA CARRELLATA DI MORTI ILLUSTRI DOPO DUE ORE DI TRASMISSIONE PER INFLIGGERE IL COLPO FINALE; I DIECI MINUTI DI PALCO DELLA PRESIDENTE PIERA DETASSIS, IL DOPPIO DI UMA THURMAN''

ANVEDI COME STRONCA FIORELLO! ''I DAVID? UNA PASSERELLA DI PREMI SENZA SPETTACOLO. MA TANTO AL CINEMA ITALIANO NON INTERESSA IL PUBBLICO''

http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/anvedi-come-stronca-fiorello-39-39-david-passerella-premi-199522.htm

Riceviamo e pubblichiamo:

Letto Fiorello su David. Sono con lui al 100%. Un mito.

enrico vanzina con la moglie federica

Enrico Vanzina

PD, PREMIO DONATELLO LA TRISTE NOTTE DEI REDUCI

Alessandro Gnocchi per “il Giornale”

Mercoledì scorso è andata in onda, su Raiuno, la cerimonia di consegna dei Premi David di Donatello alle eccellenze del cinema italiano. Lo schema è più o meno quello degli Oscar ma Hollywood resta molto lontana. La serata è stata lunga e noiosa come un congresso del Partito democratico: che Pd voglia appunto dire anche Premio David? Dogman di Matteo Garrone ha fatto incetta delle statuette più importanti assegnate dalla giuria.

uma thurman foto di bacco (10)

Il pubblico ha invece scelto A casa tutti bene, la commedia (amara) di Gabriele Muccino, campione d' incassi. Gli ascolti sono stati modesti (15% di share) ma sufficienti per vincere una serata televisiva moscia. Lo show, si fa per dire, si è trascinato per due ore e mezzo interminabili. Nel frattempo, i social si scatenavano.

In assenza di vero spettacolo, sono saltati all' occhio i difetti più evidenti: il conduttore Carlo Conti che non riesce ad arginare la logorrea di Muccino; Enrico Brignano accolto con sguardo schifato della platea; Roberto Benigni applaudito a stento prima dell' intervento del conduttore che chiede la standing ovation; l' intervista agghiacciante di Conti a Dario Argento (Conti, pimpante: «Quali sono le sue paure più grandi?». Argento, rassegnato: «Me lo chiedono tutti»); la carrellata di morti illustri dopo due ore circa di trasmissione per infliggere il colpo finale agli spettatori; i dieci minuti di palco della presidente e direttrice artistica Piera Detassis, il doppio di Uma Thurman.

tim burton foto di bacco (3)

Non è mancato il momento «migranti» con citazione di Roberto Saviano e Diego Bianchi, i soli uomini di spettacolo della sinistra assenti in una sala affollata di «Serene Dandini».

I commentatori sui social hanno visto bene? Secondo Fiorello hanno visto bene. Il maggior talento della tv italiana ha stroncato la serata in un video pubblicato su Periscope: «I funerali sono più allegri. Ma non si tratta del modo di presentare, è il cinema italiano. Il pubblico non esiste, si fanno la loro bella festicciola e si premiano».

matteo garrone foto di bacco (2)

Fiorello entra nel dettaglio: «Io francamente a parte Dogman, Loro, Guadagnino, gli altri film non li conoscevo. Un po' se la cantano e se la suonano. C' erano cinquine di film che erano disgrazie, cinque argomenti pesanti, come se la commedia noi che eravamo la patria della commedia - non esistesse per questo tipo di premi». I comici ne sono usciti con le ossa rotte: «I Boiler sono stati divertentissimi da casa per me, ma i presenti in sala erano quasi infastiditi dal tentativo di comicità. Come dire: ma perché volete farci ridere, siamo quelli del cinema e non dobbiamo ridere. Il resto non conta, voi siete niente.

Quando è entrato Brignano, certe facce. Hanno guardato Brignano con disprezzo».

Un' ultima stoccata colpisce Nanni Moretti, vincitore nella categoria del miglior documentario con Santiago: «Tra le inquadrature fatte al pubblico ad un certo punto vedo Nanni Moretti. Penso: è tra il pubblico e non ha un film fuori? Se è lì ci deve essere un motivo. Poi vanno a premiare il miglior documentario e vedo che tra i cinque c' è lui. Prima che leggessero il nome ho detto: ecco perché sta là, vedrai che vince Nanni Moretti.

paolo del brocco nicola claudio foto di bacco

Aprono la busta e vince Nanni Moretti. Se a Nanni Moretti non dicono vieni perché ti diamo il premio, Nanni Moretti non ci va a fare quello che sta lì a dire vediamo se vinco io. Deve essere certo della vittoria». Sipario e fine del congresso Pd (Premio Da

nanni moretti roberto benigni piera detassis nicoletta braschi foto di bacco piera detassis nicoletta braschi roberto benigni foto di bacco