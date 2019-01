DOPO LA FIGURACCIA CON LA CINA, DOLCE E GABBANA ASSUMONO UN NUOVO ESPERTO DI COMUNICAZIONE - SI TRATTA DI FABIO TEODORI, UN PASSATO IN IBM E AGENZIE DI COMUNICAZIONE, CHE DAL 7 GENNAIO HA ASSUNTO LA CARICA DI “CONTENT FACTORY DIRECTOR” - MA PER EVITARE ROGNE BASTEREBBE SFILARE I SOCIAL A STEFANO GABBANA…

Da “la Verità”

Dolce & Gabbana ha assunto un esperto per evitare che scandali come quello scoppiato in Cina possano ripetersi. Si tratta di Fabio Teodori, un passato in Ibm e in importanti agenzie di comunicazione, che dal 7 gennaio ha assunto la carica di content factory director. Il suo compito sarà «coordinare la produzione dei contenuti relativi all' immagine del marchio, garantendone coerenza e rispetto del Dna».

