GLI ERA RIMASTO SULLO STOMACO – UN DETENUTO DEL CARCERE DI POGGIOREALE INGOIA UN CELLULARE E POI SI SENTE MALE: È RIMASTO PER QUASI UN MESE IN INFERMERIA, SOPRAVVIVENDO ALLO SCIOGLIMENTO DELLE BATTERIE E AL RILASCIO DI COMPONENTI CHIMICHE TOSSICHE – QUANDO È ARRIVATO IN OSPEDALE, I MEDICI NON CREDEVANO AI PROPRI OCCHI: FOTO CHOC – ECCO COME FUNZIONANO I MICROCELLULARI, CHE VANNO A RUBA TRA I DETENUTI