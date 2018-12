IL DRAMMA DI RANDI INGERMAN: "FINORA HO AVUTO 160 CRISI EPILETTICHE, ALCUNE GRAVISSIME. I MEDICI MI HANNO PROPOSTO UN INTERVENTO AL CERVELLO, MA SONO TERRORIZZATA” – LA SHOWGIRL DALLA D’URSO PARLA DEI PROBLEMI CHE L’HANNO COSTRETTA AD ABBANDONARE LO SPETTACOLO. EPPURE DICE DI CREDERE ANCORA NEI MIRACOLI: “MIA SORELLA STAVA MORENDO. MA GRAZIE A…” - GALLERY INCANDESCENTE

Randi Ingerman a ''Domenica Live'' parla della sua malattia

STEFANIA D'ALESSANDRO per www.huffingtonpost.it

randi ingerman 5

Arrivata dagli Usa in Italia ancora giovanissima per fare la modella, Randi Ingerman ha ormai varcato la soglia dei 51 anni ma rimane sempre bellissima. Nonostante il tempo che passa, nonostante i problemi di salute. La showgirl americana, infatti, ha parlato della malattia che la affligge dal 2006 in un'intervista rilasciata a Barbara D'Urso durante Domenica Live:

Finora ho avuto 160 crisi epilettiche, alcune gravissime. Quando mi succede se sono da sola mi picchio la faccia. I medici mi hanno proposto un intervento al cervello, ma è molto pesante, sono terrorizzata.

La Ingerman ha aperto il cuore alla D'Urso, parlando di quando il suo calvario è iniziato.

randi ingerman 4

La prima crisi è stata nel 2006, durante il reality "La Fattoria". Quell'anno il reality era girato in Marocco, faceva molto caldo, ero stanca. Mi dissero che ero semplicemente svenuta e ci ho creduto. L'anno dopo mi sono trovata a terra in casa. Mi sono spaventata. Mi hanno rassicurato che, se il problema non si fosse ripresentato, non sarebbe stato nulla di grave. Dopo otto anni di ricerche vane, una dottoressa ha trovato la diagnosi: epilessia causata da malformazione del lobo temporale sinistro.

Un problema di salute che mette a repentaglio l'incolumità quotidiana bellissima cinquantenne:

randi ingerman 3

Se sono da sola cado per terra, mi picchio la faccia. Poi, se ce la faccio, chiamo un'ambulanza. Il pericolo più grave è che rischio di soffocarmi con la lingua. Mi hanno già trovato due volte quasi morta a casa. Io dico a tutti: soffro di epilessia, se mi vedi che tremo mettimi così. Vivo da sola, ho un compagno, ma non abitiamo insieme. E comunque con un ex con cui convivevo è successo lo stesso: io ero in bagno, lui guardava la partita, non mi ha sentita. Le crisi durano un minuto, un minuto e mezzo.

randi ingerman

I problemi di salute della Ingerman sono andati a sommarsi ad alcuni gravi lutti famigliari. La malattia ha costretto la donna a lasciare il mondo dello spettacolo. Eppure dice di credere ancora nei miracoli:

Sono appena tornata da Miami. Mia sorella, che non ha neanche 50 anni, era malata da 20, stava morendo. Grazie a un giovane di 17 anni che purtroppo ha perso la vita, ha avuto il trapianto di rene che le serviva.

randi ingerman 1 randi ingerman randi ingerman randi ingerman ALESSIO VINCI CON LA MOGLIE JULIET LINLEY E RANDI INGERMAN Randi Ingerman sulla pista del Just Cavalli randi ingerman al party vanity fair il x randi ingerman randi ingerman

randi ingerman