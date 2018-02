DURA LEX, OMOSEX! - NELLA NUOVA EDIZIONE DI “BALLANDO CON LE STELLE” CI SARA’ UN COPPIA GAY IN GARA: IL LOOKOLOGO DELLE DIVE, GIOVANNI CIACCI, E IL BALLERINO GIOVANNI CAMPIRONI - I DUE, NELLA PRIMA PUNTATA, SI ESIBIRANNO IN UNA RUMBA MASCHIONA CON BACIO FINALE

giovanni ciacci

L’inizio di Ballando con le stelle è alle porte e, a quanto sembra, il programma condotto da Milly Carlucci ha già iniziato a suscitare qualche polemica. Il motivo è semplice: quest’anno come coppia in gara parteciperanno, per la prima volta, due persone dello stesso sesso.

Non era ancora chiaro chi fossero, ma il nome di Giovanni Ciacci, giornalista ed esperto di look di “Detto Fatto”, è stato confermato e, secondo Novella 2000, sarà accompagnato per l’intero programma dal ballerino Giovanni Campironi. Su Spy, si legge che: “I due si esibiranno proprio durante la prima puntata scatenandosi in una rumba sensuale e avvolgente, che dovrebbe sfociare in un bacio finale”.

Giovanni Ciacci e Giovanni Campironi

Sempre secondo il settimanale, Milly Carlucci sarebbe al centro della polemica perché era stata proprio lei, ideatrice e conduttrice del talent, a chiedere la presenza di Ciacci in gara. Giovanni però, ha subito messo in chiaro le cose: ha accettato solo a condizione di esibirsi con un uomo, rendendo la Carlucci entusiasta di accogliere la proposta.

Ballando con le stelle inizierà sabato 17 febbraio, in prima serata su Rai Uno. Il pubblico di questa rete sarà pronto al cambiamento? In fondo, il pubblico di Canale 5 ha accolto bene il trono gay di Uomini e Donne della conduttrice, signora e padrona, Maria De Filippi. Ci auguriamo che il pubblico di Rai Uno non sia da meno.