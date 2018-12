19 dic 2018 11:53

ERBA GIÀ CALPESTATA - CI SCRIVE IL DIRETTORE DI ''OGGI'', UMBERTO BRINDANI: ''CARO DAGO, NON È STATO IL PUR BRAVISSIMO VERDELLI A 'RIAPRIRE' NEL 2014 IL CASO ERBA. E NEPPURE LE STREPITOSE IENE DI QUESTE SETTIMANE, O 'LIBERO QUOTIDIANO' CHE RIVENDICA L'INIZIATIVA. È STATO QUESTO SETTIMANALE CHE IN PERFETTA SOLITUDINE SE NE OCCUPA DA 10 ANNI. LEGGI QUESTO DOSSIER E IL LIBRO DI MONTOLLI…'' - OLINDO E ROSA PRESENTANO DENUNCIA PER LA DISTRUZIONE DEI REPERTI MAI ANALIZZATI