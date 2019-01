FABRIZIO NON PERDE IL VIZIO - VIDEO: CORONA ''ACCOMPAGNATO ALLA PORTA'' DI UN NOTO LOCALE DI FIRENZE DOPO UNA LITE PER I TAVOLI NEL PRIVÉ. FURBIZIO ERA A PITTI UOMO A PRESENTARE I SUOI VESTITI (E IL SUO LIBRO!). POI PERO'... - ''IL 28 GENNAIO HO UN'UDIENZA CHE POTREBBE RIMANDARMI IN GALERA. NEL MIO LIBRO PARLO DI ASIA ARGENTO, SILVIA PROVVEDI, TOTTI E ILARY. LEI E' UNA RAGAZZA SVEGLIA, SE LA INCONTRASSI ORA...''

Notte turbolenta in discoteca per Fabrizio Corona, ospite a Firenze di Pitti Uomo. L’ex re dei paparazzi, infatti, dopo aver prenotato alcuni tavoli di un noto locale di piazza Strozzi, li avrebbe disdetti e poi sarebbe ugualmente voluto entrare nel privè. Verso le 2.30, dopo qualche attimo di tensione, Corona è stato accompagnato fuori dal locale dagli addetti alla sicurezza e non è stato più fatto entrare. Immancabili i telefonini a riprendere la scena

Quando arriva lui, c’è sempre da temere un po’, perché non si sa mai che cosa possa uscire dalla sua bocca. A pochi metri dallo stand del brand, si aggirano un paio di carabinieri. La coincidenza è curiosa. Ma no, le forze dell’ordine questa volta non c’entrano nulla con Fabrizio Corona.

«Ce l’ho anche io questo maglione», mi dice.

A parte che non ci credo nemmeno se lo vedo… Poi Bobo Vieri mi ha appena detto che non se lo metterebe mai lui…

«Guarda qua (mi mostra il suo profilo Instagram: in una foto indossa effettivamente un maglione a grosse righe bicolor). E poi hai visto come è vestito Vieri? La prima volta che si è comprato un giubbotto è perché glielo hanno regalato…».

Ha annunciato l’uscita di un nuovo libro.

«Si intitola Non mi avete fatto niente, è il mio sesto libro, ma questo è il più bello che abbia mai scritto».

Perché?

«Perché il mio ultimo arresto è forse stata la più eclatante tra le ingiustizie che ho subito. Racconto questi due anni di galera, dopo i quali sono uscito assolto. L’ho scritto nei momenti di maggiore sofferenza della mia vita. E poi ho 44 anni, tutto è diverso a questa età. Il libro però racconta tutta la mia vita, ci sono almeno 10 o 15 notizie da titoli di giornale lì dentro. Parlo di Totti e di Ilary, c’è Asia Argento, c’è Silvia Provvedi… Dico quello che solo in un libro si può dire».

Ha dichiarato recentemente: “morirò giovane”. Un po’ pesante da dire, ma anche da ascoltare…

«Il libro si chiude con un testamento, un po’ ironico ma anche serio. Sì, credo che morirò giovane».

E sa anche come morirà?

«Ovviamente: ammazzato».

E da chi?

«La fila è lunga. Forse anche dall’ex fidanzata…».

Non credo che arriverebbe a tanto… Ogni due settimane si parla di lei. Come si fa a creare notizia?

«Non è una cosa che io cerchi. Il fatto è che non mi fa paura nulla, penso sempre che tutto mi vada bene… e poi alle volte non è così. Come quando sono stato picchiato nel bosco di Rogoredo dove avviene gran parte dello spaccio di Milano. Ero lì per un servizio televisivo e me la sono vista davvero brutta».

Forse morirà giovane proprio perché non ha paura, che è puro istinto di sopravvivenza.

«È proprio così. Mi rendo conto che tutto quello che mi capita possa sembrare costruito a tavolino, ma ti assicuro che non è così. Ti sembra che potrei fare un contratto di 100mila euro con Asia Argento?».

Mah, tutto può essere nella vita. Fine dell’anno, tempo di bilanci.

«Il mio anno non è ancora finito: il 28 gennaio ho un’udienza penale che, per una serie di motivi complicati da spiegare, potrebbe riportarmi in carcere. Questa è una notizia».

In bocca al lupo, allora. E un momento da ricordare del 2018 ce l’ha?

«Sono due. Quando sono uscito dal carcere e la sera di Natale: dopo tre Natale passati in galera è stato bello essere a casa coi miei amici, mio figlio e la mia ex moglie».

Domani qui a Pitti ci sarà anche Ilary Blasi.

«E perché non è venuta oggi?»

E perché non viene lei domani?

«Quasi quasi mi fermo: vado a salutarla, la abbraccio e le do un bacio».

E lei come pensa reagirà?

«Lei è una ragazza ex di strada… nel senso positivo, una ragazza di sostanza, concreta, una che ne sa… diciamo sgamata… penso che mi abbraccerebbe, mi darebbe un bacio e tutto sarebbe a posto così».

