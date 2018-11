LA FANTASIA DI RAMPINI - IL CORRISPONDENTE DI 'REPUBBLICA' SI È INVENTATO UN VIRGOLETTATO DI ANGELA MERKEL? SECONDO LA SUA COLLEGA TONIA MASTROBUONI, SI'! - IN UN SUO ARTICOLO FA DIRE ALLA CANCELLIERA: “DOBBIAMO TRATTARE L’ITALIA COME LA POLONIA”. NO, NON SI TRATTA DELL'INVASIONE DEL '39, MA DELLE PRESSIONI EUROPEE SUI GOVERNI RIOTTOSI. EPPURE NEANCHE IL TEDESCO UDO GUMPEL HA TROVATO TRACCIA DELLA FRASE, CHE SE VERA SAREBBE UN SUPER-SCOOP...

1 – L'AUSTERITY E L'AZZARDO

Estratto dall’articolo di Federico Rampini per “la Repubblica”

FEDERICO RAMPINI

Ma è difficile simpatizzare con la Merkel quando dichiara: "Non possiamo accettare che l'Italia calpesti le regole comuni, dovremo trattarla come abbiamo fatto con la Polonia sullo stato di diritto". In Polonia non risulta che le pressioni europee abbiano ristabilito lo stato di diritto. La logica dell'asse Merkel-Juncker finora ha soprattutto contribuito alle spinte sovraniste e anti-europee.

2 – IL THREAD TRA CAPONE (GIORNALISTA DEL FOGLIO), UDO GUMPEL E TONIA MASTROBUONI SU FEDERICO RAMPINI

Luciano Capone

@lucianocapone

ANGELA MERKEL

Giovedì @FedericoRampini ha riportato su @repubblica una dichiarazione della Merkel: "Non possiamo accettare che l'Italia calpesti le regole, dovremo trattarla come abbiamo fatto con la Polonia sullo stato di diritto". Ho cercato questa dichiarazione, ma non l'ho trovata.

Luciano Capone

@lucianocapone

TONIA MASTROBUONI MARIA LAURA RODOTA SELFIE

Il punto importante è il virgolettato attribuito alla Merkel, è una frase clamorosa perché rompe il riserbo della Germania sulla questione italiana e non è nello stile della cancelliera. Ma è introvabile. Dove è stata pronunciata questa dichiarazione? E quando? Qualcuno lo sa?

Udo Gümpel

‏@udogumpel

@RegSprecher Stimmt es, dass #Merkel dies gesagt hat? "Wir können es nicht akzeptieren, dass Italien die gemeinsamen Regeln mit Füßen tritt, wir müssen sie genauso behandeln wir es mit Polen in der Frage des Rechtsstaates gemacht haben“. (La Repubblica, 22-11-2018)

udo gumpel

Udo Gümpel

‏@udogumpel

@mastrobradipo ,Tonia, potresti anche tu verficare se la #Merkel ha detto quello che @FedericoRampini le attribuisce? Noi non abbiamo trovato nulla al proposito nelle agenzie ed è strano, perché le parole sarebbero uno "scoop". Strano che nesssuno l'ha notato, vero?

tonia mastrobuoni

@mastrobradipo

non l'ha detto

Udo Gümpel

@udogumpel

federico rampini

Grazie. Lo sospettavo. Anche al Kanzleramt non ne sapevano niente. Ora @FedericoRampini lo dovrebbe smentire. Mi pare che @repubblica non debba ascrivere parole cosi pesanti alla #Merkel: inventate. Spero in una parola chiara definitiva del Direttore: @mariocalabresi.