LA FASE DUE DI FULVIO ABBATE - DOPO VENT’ANNI, LO SCRITTORE CHIUDE LA SUA “TELEDURRUTI” E INAUGURA “PACK”, UN NUOVO CANALE YOUTUBE SENZA PIU’ ZAVORRE POLITICO-IDEOLOGICHE: “UN LUOGO DI PIACERE INDIVIDUALE, NARCISISTICO, UN “COSMODROMO” VISIVO. OLTRE L’IDEA STESSA DI GIORNALISMO E INFORMAZIONE”

Si chiama PACK il nuovo canale televisivo YouTube dello scrittore Fulvio Abbate. PACK come segno di discontinuità, come grado zero, così dopo l’esperienza ventennale di Teledurruti, lo storico canale di Abbate. PACK, in questo senso, abbandona programmaticamente ogni zavorra politico-ideologica, scegliendo d’essere semmai un luogo, sia pure mediatico, di piacere individuale, narcisistico, un “cosmodromo” visivo; s’intende, oltre l’idea stessa di giornalismo, informazione e perfino documentaria.

La scelta del nuovo nome risponde sia all’immediatezza di un suono visivamente compiuto sia a un bisogno di deriva, suggestione estranea a ogni obbligo che non sia quello di un laboratorio, a suo modo, artistico, forse anche cinema, ancora una volta, sempre a suo modo, “caméra-stylo”. In questo senso, il logo e la testata della nuova emittente, disegnati dall’Officina Grafica “Mario Rossi”, suggeriscono uno sguardo fluido e laico sulle cose e lo spettacolo delle idee e del mondo. Un implicito omaggio a Zapruder, il sarto che con la sua cinepresa 8 millimetri documentò per puro caso l’assassinio di JFK a Dallas.

FULVIO ABBATE